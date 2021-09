Tối 30-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã đồng ý chủ trương thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thống nhất áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15 trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 01-10 cho đến khi có thông báo mới.

Tuỳ vào tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh ở từng thời điểm, có điều chỉnh kịp thời, phù hợp, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Nới lỏng đến đâu thì quản lý, kiểm soát chặt chẽ đến đó”.

Ban Thường vụ tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai thực hiện tốt mục tiêu kế hoạch “Thích ứng linh hoạt, an toàn, khôi phục hoạt động kinh tế - xã hội” toàn tỉnh.

Các huyện uỷ, thành uỷ lãnh đạo khẩn trương xây dựng kế hoạch khôi phục hoạt động kinh tế - xã hội tại địa phương mình trong trạng thái thích ứng với tình hình dịch, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Song song đó các địa phương rà soát, đánh giá tiến độ kết quả thực hiện, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021 của địa phương, trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện đầu tư công, phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.