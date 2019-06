Tới đây, trường hợp nào được xóa nợ thuế?

Lãi suất tiền chậm nộp thuế vẫn là 0,03%/ngày Theo ông Nguyễn Đức Hải, có ý kiến ĐBQH cho rằng việc quy định tiền chậm nộp ở mức 0,03%/ngày là thấp hơn so với lãi suất ngân hàng, dẫn đến việc các doanh nghiệp cố tình chây ỳ, chậm nộp tiền thuế để giảm chi phí, do đó đề nghị cần nghiên cứu tăng mức tính tiền chậm nộp ở mức cao hơn. Tuy vậy, Ủy ban Thường vụ QH giải trình rằng vừa qua, do biến động kinh tế, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn vì lý do khách quan. Để nuôi dưỡng nguồn thu, tạo điều kiện và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, QH đã nhiều lần điều chỉnh giảm mức tiền chậm nộp từ 0,07% xuống 0,05% và hiện nay là 0,03%/ngày. Mặt khác, mức tính tiền chậm nộp 0,03%/ngày tương đương với mức 10,95%/năm, trong khi ghi nhận lãi suất huy động bằng VND hiện nay khoảng 4,5%-5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ một tháng đến dưới sáu tháng và mặt bằng lãi suất cho vay VND hiện nay phổ biến 6%-9%/năm đối với các khoản cho vay ngắn hạn. “Như vậy, mức tiền chậm nộp hiện nay đã vượt quá mức lãi suất cho vay cao nhất trên thị trường. Ủy ban Thường vụ QH xin QH cho phép giữ như dự thảo luật trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7” - ông Hải nói. Xóa nợ thuế trên 15 tỉ đồng do Thủ tướng quyết Về thẩm quyền xóa nợ thuế đối với khoản nợ của doanh nghiệp đã quá 10 năm mà cơ quan quản lý thuế đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhưng không có khả năng thu hồi, luật quy định thẩm quyền theo từng mức độ. Theo đó, chủ tịch UBND cấp tỉnh xóa nợ dưới 5 tỉ đồng. Từ 5 đến 10 tỉ đồng thì tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền xóa nợ. Từ 10 đến 15 tỉ đồng thì thẩm quyền xóa nợ thuộc bộ trưởng Bộ Tài chính và trên 15 tỉ đồng thì thẩm quyền thuộc Thủ tướng Chính phủ.