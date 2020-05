TP Hội An có tân chủ tịch UBND

Chiều 11-5, HĐND TP Hội An tổ chức kỳ họp bất thường bầu Chủ tịch UBND TP Hội An.

Tại kỳ họp, 29/29 đại biểu có mặt đã thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch phụ trách UBND TP Hội An giữ chức Chủ tịch UBND TP.



Tân Chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Sơn nhận hoa chúc mừng.

Ông Nguyễn Văn Sơn sinh năm 1967, quê ở quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng; trình độ Cử nhân Luật, Thạc sĩ Lịch sử. Ông Sơn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP thay ông Nguyễn Văn Dũng về hưu vào tháng 7-2019.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hội An, ông Sơn từng giữ chức Chánh văn phòng Thành uỷ. Năm 2015, ông Sơn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP này.