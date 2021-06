Chiều 24-6, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị, cơ quan, địa phương trong tỉnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cấp bách sau cuộc họp khẩn.

Theo đó, TP Phan Thiết đã có một trường hợp nghi nhiễm (xét nghiệm tại tỉnh). Để chủ động ứng phó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội toàn TP Phan Thiết và huyện Tuy Phong theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian giãn cách 14 ngày, bắt đầu từ 12 giờ ngày 24-6 đối với TP Phan Thiết và bắt đầu từ 0 giờ ngày 25-6 đối với huyện Tuy Phong.

Thị xã La Gi và các huyện còn lại áp dụng biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo trước đây của UBND tỉnh; đồng thời chủ động quyết định việc được phép hoặc không được bán tại chỗ đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.



Ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chủ trì cuộc họp sáng nay, 24-6.

UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

Dừng các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không được bán tại chỗ, chỉ được bán mang về.

Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận Một cửa TP Phan Thiết, huyện Tuy Phong.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, áp dụng các biện pháp khẩn cấp, chỉ đạo phong tỏa Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Không tiếp nhận bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Xét nghiệm sàng lọc toàn bộ nhân viên, bệnh nhân, người nuôi bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tập trung toàn lực để chống dịch, đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực ngành y tế để chữa trị bệnh nhân, cách ly kịp thời những ca nghi nhiễm. Kích hoạt toàn bộ hệ thống dự phòng và Trung tâm điều trị COVID-19, Bệnh viện Phổi.

Thực hiện nhanh chóng, thần tốc truy vết các ca F1, F2, F3, khoanh vùng dịch tễ, lấy mẫu diện rộng và có kết quả trong 24 giờ. Tất cả F1 đưa vào khu cách ly tập trung, F2, F3 cách ly nghiêm ngặt tại nơi cư trú. Khoanh vùng, phong tỏa tạm thời tất cả các ổ lây nhiễm trong cộng đồng được xác định.

Về lấy mẫu xét nghiệm, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế lấy mẫu đơn tất cả các ca tiếp xúc gần F1, mẫu gộp đối với hộ gia đình ở trong khu vực lây nhiễm. Xét nghiệm toàn bộ cán bộ công nhân viên của cơ sở ở điểm dịch).

Sở Y tể chuẩn bị kịch bản ứng phó với tình huống dịch bệnh ở mức độ khẩn cấp. Chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất, thuốc men, trang thiết bị bảo hộ để điều trị tốt cho tất cả bệnh nhân.

Rà soát, chuẩn bị mọi nguồn lực cần thiết (nhân lực, vật tư, sinh phẩm, công cụ, phương tiện, kể cả bệnh viện dã chiến), sẵn sàng cho các tình huống dịch bệnh, kể cả tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, Sở Y tế cần mua sắm bổ sung test kit xét nghiệm, test nhanh, phối hợp với các cơ quan Y tế Trung ương đảm bảo năng lực xét nghiệm mẫu trong 24 giờ theo tình huống dịch.

Phối hợp với cấp huyện thực hiện nhanh chóng, thần tốc truy vết các ca F1, F2, F3, khoanh vùng dịch tễ chặt chẽ, đầy đủ, chính xác các trường hợp F0, lấy mẫu diện rộng và có kết quả trong 24 giờ (trong đó ưu tiên trước các điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong, Khu C– Chung cư Văn Thánh, Văn phòng HĐND và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh).

Tất cả F1 đưa vào khu cách ly tập trung, F2, F3 cách ly nghiêm ngặt tại nơi cư trú. Khoanh vùng, phong tỏa tạm thời tất cả các ổ lây nhiễm trong cộng đồng được xác định. Chuẩn bị kịch bản ứng phó với tình huống dịch bệnh ở mức độ khẩn cấp.

Sở Y tế Tham mưu UBND tỉnh cân nhắc và ra thông báo chính thức về vấn đề giãn cách xã hội tùy theo diễn biến của dịch bệnh.



Đường phố Phan Thiết vắng lặng chiều 24-6

Văn bản của UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND TP Phan Thiết huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy hiệu quả công tác phòng, chống dịch theo nguyên tắc: Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch; thực hiện theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Quán triệt phương châm “truy vết thần tốc, khoanh vùng nhanh, xét nghiệm rộng, phong tỏa hẹp” và thực hiện cách ly tập trung ngay với tất cả các trường hợp tiếp xúc gần (F1), khống chế mầm bệnh, không để lây lan rộng ra cộng đồng, hạn chế đến mức thấp nhất các tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế - xã hội.



UBND TP Phan Thiết phải phong tỏa khu vực Nhà thuốc tây Trường Giang, số 34 đường Nguyễn Hội, phường Phú Trinh, Phan Thiết; Chung cư Văn Thánh; tiếp tục rà soát, phong tỏa các địa điểm mà người nghi mắc từng đến. Đồng thời vận động người nghi nhiễm khai báo đầy đủ những địa điểm đã từng đến, những người đã từng tiếp xúc.

UBND TP Phan Thiết cần thông báo rộng rãi những địa điểm người nghi mắc đã từng đến để nhân dân biết, đến cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế.

Cùng với đó là chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân lực, vật tư y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh để điều trị cho người mắc COVID-19. Kích hoạt tất cả các cơ sở cách ly còn lại để sẵn sàng đưa người vào cách ly tập trung, không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

Tuyên truyền, vận động nhân dân không ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết; bắt buộc thực hiện thông điệp 5K tại nơi công cộng, xử phạt nghiêm các trường hợp không chấp hành.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, TP theo nhiệm vụ được phân công kích hoạt các cơ sở cách ly tập trung (kể cả cơ sở dân sự); chủ động kiểm tra, giám sát thường xuyên (ít nhất 15 ngày/lần/cơ sở) các cơ sở cách ly tập trung và cách ly tại khách sạn, cơ sở lưu trú... .

Qua đó đảm bảo việc chấp hành nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch không được để lây nhiễm trong khu cách ly, từ khu cách ly ra cộng đồng; có phương án sẵn sàng đón nhận ngay khi có đối tượng đưa vào cách ly, có kế hoạch mở rộng thêm cơ sở cách ly tập trung khi có yêu cầu.



Đường Tuyên Quang nơi nhiều hàng ăn uống tấp nập ở Phan Thiết chiều 24-6.

Công an tỉnh tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, không để xảy ra các tình huống xấu do diễn biến mới của dịch bệnh. Thực hiện điều tra, khởi tố theo thẩm quyền đối với trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch tại thành phố Phan Thiết.



Văn bản của UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tăng cường quản lý chuyên ngành, đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường hàng hóa, chống các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP chỉ đạo các Chốt kiểm soát tăng cường kiểm soát người đến/về địa phương. Trực tiếp chỉ đạo tăng cường hoạt động của Tổ giám sát COVID-19 cộng đồng đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng đối tượng, đặc biệt là đối tượng từ tỉnh ngoài về địa phương để có biện pháp giám sát, phân luồng, cách ly theo hướng dẫn của ngành y tế, tuyệt đối không để sót, lọt các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm.

Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các nhà hàng, khách sạn, các điểm tập trung đông người như chợ, siêu thị, trung tâm mua sắm tại địa phương.

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh, không để người dân hoang mang, lo lắng; xử lý nghiêm trường hợp thông tin sai lệch, không chính xác về tình hình dịch COVID-19; mở các chuyên trang, chuyên mục, dành nhiều thời lượng phát sóng để hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Các địa phương cần tăng cường tuyên truyền để người dân thực hiện khai báo y tế, cài đặt ứng dụng Bluezone; thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K, nhất là đeo khẩu trang nơi công cộng, không tụ tập đông người; tuân thủ các hướng dẫn phòng, chống dịch tại bệnh viện, công sở, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, công trình xây dựng, chợ...