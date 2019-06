TP Thủ Dầu Một có tân Bí thư Thành ủy

Ngày 3-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo.



Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương trao các quyết định điều động, bổ nhiệm trong sáng 3-6.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã điều động và chỉ định ông Nguyễn Văn Đông, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Dầu Một và giữ chức vụ Bí thư Thành ủy.

Đồng thời, Ban thường vụ cũng điều động, bổ nhiệm ông Bùi Minh Thạnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thủ Dầu Một giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương cũng điều động ông Võ Văn Minh thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một đến nhận công tác và giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chỉ định Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều động, bổ nhiệm ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bàu Bàng đến nhận nhiệm vụ tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng trao Quyết định bổ nhiệm lại đối với ông Nguyễn Phước Hiệp, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.