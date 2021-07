Trong những ngày tiếp theo, công an TP Thủ Đức sẽ tăng cường tuần tra, xử lý.



Người dân ra đường sau 18 giờ không lý do chính đáng bị CSGT lập biên bản tại TP Thủ Đức. Ảnh: TS

Theo đó, Ban chỉ huy Công an thành phố Thủ Đức đã thành lập sáu tổ tuần tra phối hợp và 15 tổ tuần tra lưu động đồng loạt ra quân cùng công an 34 phường tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch.

Công an TP Thủ Đức cũng cho biết, lực lượng chức năng đặc biệt xử lý việc người dân ra đường khi không cần thiết từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau.

Công an cũng nêu rõ, các trường hợp không chấp hành và tìm cách đối phó, đưa ra các lý do chống chế khi bị lực lượng công an kiểm tra đều được xử lý nghiêm.

Người dân tuyệt đối không ra đường Ngày 31-7, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1063 về phòng chống dịch COVID-19. Công điện nêu rõ: Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú từ sau ngày 31-7-2021 tới khi hết giãn cách (trừ những người được chính quyền cho phép).