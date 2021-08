68 điểm an sinh xã hội khẩn cấp Ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư TP Thủ Đức cho biết, toàn địa bàn TP Thủ Đức gồm 34 phường sẽ có 68 điểm an sinh xã hội khẩn cấp. Trong đó, có 4 điểm thuộc cấp thành phố và 64 điểm cấp phường. Mỗi phường sẽ có từ 1- 3 điểm an sinh xã hội tùy vào quy mô dân số. TP Thủ Đức sẽ hỗ trợ kinh phí, hàng hóa, lương thực, thực phẩm cho các điểm hoạt động và các điểm này sẽ hoạt động 24/7. Ngoài ra, TP Thủ Đức đang kêu gọi sự tham gia từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân để san sẻ bớt gánh nặng và thuận lợi trong việc hỗ trợ người dân. "Với tinh thần nhường cơm sẻ áo, chúng tôi sẽ có đợt hoạt động cao điểm để chăm lo cho người dân, nhất là những người lao động để họ yên tâm phòng, chống dịch hiệu quả", Bí thư Thành uỷ Thủ Đức nhấn mạnh.