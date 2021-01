TP Thủ Đức trao quyết định cán bộ phường An Khánh, Thủ Thiêm

Sáng 26-1, Thành ủy TP Thủ Đức đã tổ chức lễ công bố trao quyết định cán bộ phường An Khánh.

Theo Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phường An Khánh được hình thành trên cơ sở sáp nhập phường Bình Khánh và phường Bình An. Sau khi sáp nhập, phường có diện tích gần 4 km2; dân số hơn 23.100 người.



Ra mắt Đảng bộ phường An Khánh, TP Thủ Đức. Ảnh: THANH TUYỀN

Đảng bộ phường An Khánh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ hai phường. Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Khánh gồm 13 thành viên. Ban Thường vụ phường gồm ba thành viên.

Bí thư Đảng bộ phường An Khánh là bà Trần Thị Hồng; hai Phó Bí thư là ông Nguyễn Duy Quỳnh và ông Hồ Hải Phong.

Bà Thái Mỹ Diện, Phó Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức cũng công bố trao quyết định nhân sự cho HĐND phường.

Bà Trần Thị Hồng được bầu làm Chủ tịch HĐND phường An Khánh, nhiệm kỳ 2016- 2021. Phó Chủ tịch HĐND phường là bà Phạm Thị Ngọc Thắm.



Bà Thái Mỹ Diện (giữa) trao quyết định phê chuẩn Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND phường An Khánh. Ảnh: THANH TUYỀN

Cùng đó, bà Phạm Hoa Mai, Trưởng phòng Nội vụ TP Thủ Đức cũng công bố quyết định nhân sự đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường.

Cụ thể, phê chuẩn kết quả bầu ông Hồ Hải Phong, Chủ tịch UBND phường Bình An giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường An Khánh, TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2016-2021.

Hai Phó Chủ tịch phường là ông Lê Ngọc Ánh và ông Văn Ngọc Tiến.



Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Nguyễn Bạch Hoàng Phụng (người thứ hai từ góc trái ảnh) trao quyết định nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường An Khánh. Ảnh: THANH TUYỀN

Trụ sở làm việc của phường An Khánh sẽ đặt tại số 171/1, đường Lương Định Của, phường Bình An, TP Thủ Đức.

*Sáng cùng ngày, Thành ủy TP Thủ Đức cũng trao quyết định cán bộ phường Thủ Thiêm.

Phường Thủ Thiêm được hình thành dựa trên cơ sở hợp nhất phường An Khánh và phường Thủ Thiêm (cả hai phường bị giải tỏa trắng xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm). Sau sáp nhập, phường Thủ Thiêm có diện tích hơn 3,2 km2; dân số 428 người.



Ra mắt Đảng bộ phường Thủ Thiêm sau khi sáp nhập. Ảnh: THANH TUYỀN

Đảng bộ phường Thủ Thiêm được hình thành dựa trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ phường An Khánh và phường Thủ Thiêm. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thủ Thiêm có 11 thành viên, Ban Thường vụ có ba thành viên.

Bí thư phường Thủ Thiêm là bà Nguyễn Thị Hoa. Hai Phó Bí thư là bà Trần Thị Thanh Thanh và ông Nguyễn Văn Kiên.

Phòng Nội vụ TP Thủ Đức cũng công bố Chủ tịch UBND phường Thủ Thiêm là ông Nguyễn Văn Kiên, thời hạn giữ chức vụ là năm năm. Phó Chủ tịch UBND phường Thủ Thiêm là ông Nguyễn Hoài Phú và ông Nguyễn Ngọc Nguyên Thụy.



Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Nguyễn Bạch Hoàng Phụng (người thứ hai từ góc trái ảnh) trao quyết định nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường Thủ Thiêm. Ảnh: THANH TUYỀN

Phường Thủ Thiêm sẽ không có HĐND vì cả hai phường Anh Khánh và Thủ Thiêm cũ bị giải tỏa trắng để xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Hiện tại, UBND phường Thủ Thiêm chưa có trụ sở làm việc chính thức. Trụ sở tạm của phường được đặt tại Trường mầm non chuyển đổi công năng, khu phố 1, phường An Phú.

Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Đảng bộ, chính quyền phường An Khánh và phường Thủ Thiêm, ông Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của nhân dân và cán bộ, đảng viên, lãnh đạo các phường Bình Khánh, Bình An, An Khánh, Thủ Thiêm (thuộc quận 2 cũ) các thời kỳ.



Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức Nguyễn Phước Hưng phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố. Ảnh: THANH TUYỀN

Để bắt tay vào vận hành Đảng bộ và chính quyền phường An Khánh, phường Thủ Thiêm mới, ông Nguyễn Phước Hưng đề nghị hai phường khẩn trương kiện toàn Đảng bộ và bố trí nhân sự ở các bộ phận thuộc bộ máy chính quyền phù hợp với quy định và tình hình thực tiễn tại địa phương. Trong đó, đặc biệt quan tâm, thực hiện tốt các chế độ chính sách, đảm bảo công bằng đối với các cán bộ thuộc diện phải sắp xếp.

Ông cũng đề nghị, nhiệm vụ trước mắt của hai phường là cán bộ, đảng viên phải chủ động nắm bắt các phát sinh ở địa phương, cơ quan, đơn vị để đề xuất phương án giải quyết thỏa đáng.

“Nhất là các vấn đề có ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân, của cán bộ, đảng viên, từ đó tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các phường”- Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức nói.

Ông nói thêm: “Cùng với đó, phường cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; đảm bảo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân; tuyệt đối không để việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính làm ảnh hưởng đến hoạt động của phường, của nhân dân và doanh nghiệp. Chủ động lắng nghe, tận tình giải quyết các khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp”.

Ông cũng lưu ý lãnh đạo hai phường tập trung chăm lo đời sống người dân trong dịp Tết đến, đảm bảo tình hình an ninh trật tự để người dân đón cái Tết an toàn, ấm no.