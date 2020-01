TP.HCM: 5 năm liền kéo giảm tội phạm

Ngày 13-1, Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai công tác năm 2020. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong dự và chỉ đạo hội nghị.



Nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Thông tin tại hội nghị, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, cho hay năm vừa qua công an đã phát động các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Các đợt này tập trung vào các loại tội phạm nguy hiểm có tổ chức, các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, tội phạm có yếu tố nước ngoài.

Song song đó, công an cũng bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát hỗn hợp, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP (Tổ công tác 363) để ngăn chặn từ đầu các dấu hiệu tội phạm.

Thực hiện đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” của Bộ Công an, Công an TP.HCM đã triển khai mô hình tổ chức mới gồm 35 đơn vị cấp phòng, 24 công an quận, huyện (giảm 10 đơn vị so với trước đây). Bên cạnh đó, Công an TP.HCM triển khai các quy định của Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của công an các đơn vị, địa phương...

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân biểu dương những thành tích, chiến công mà lực lượng Công an TP đạt được trong năm qua. Bí thư Nhân đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, sáng tạo, dũng cảm, kiên cường của lực lượng trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng đánh giá cao việc Công an TP.HCM chủ động xây dựng và triển khai có hiệu quả Đề án 68 về củng cố, kiện toàn và nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng công an phường, xã, thị trấn. “Công an TP cũng là một trong những đơn vị tiên phong đi đầu trong việc thực hiện đề án xây dựng TP.HCM thành đô thị thông minh với đề án xây dựng trung tâm thông tin chỉ huy hiện đại của Công an TP” - ông nhận định.



Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, báo cáo tại hội nghị. Ảnh: CA

Cần sớm nhận diện các nguy cơ, thách thức

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng Tô Lâm chúc mừng những kết quả, thành tích của cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM trong năm 2019.

Theo Đại tướng Tô Lâm, trong năm 2019, Công an TP.HCM đã đạt được nhiều thành tích, dấu ấn nổi bật trong công tác giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của TP. Cụ thể, Công an TP đã đảm bảo tốt an ninh trên các lĩnh vực, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn kích động biểu tình, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng. Các công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được triển khai quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tích cực, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ, ma túy, môi trường.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an TP.HCM sớm nhận diện các nguy cơ, thách thức, khó khăn. Việc này nhằm chủ động, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai các phương án, kế hoạch ứng phó, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh trật tự có thể xảy ra ngay từ đầu và tại cơ sở. “Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an TP trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, gắn với cải cách hành chính” - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.