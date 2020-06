TP.HCM: Bắt nhiều tội phạm từ việc tổng kiểm soát giao thông

Ngày 1-6, đại diện Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM cho biết) sau 15 ngày tổng kiểm soát phương tiện trên toàn điện bàn, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều người phạm tội, góp phần chuyển biến tình hình trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn.