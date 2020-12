TP.HCM: Cải thiện môi trường đầu tư, trấn áp mạnh tội phạm

Theo đó, dự toán tổng thu ngân sách nhà nước TP.HCM năm 2021 là 364.893 tỉ đồng, giảm 10% so với dự toán năm 2020.

Riêng về chỉ số PCI của TP giai đoạn 2016-2019 giảm, ông Phong khẳng định có sự cải thiện tốt nhưng các địa phương khác có sự cải thiện tốt hơn, do vậy mà tụt hạng. Điều đó cho thấy nỗ lực cải thiện của TP là chưa đạt. “TP thẳng thắn nhìn nhận và tiếp tục nỗ lực cải thiện chỉ số này” - ông Phong nói.

Do đó, ông Phong cho biết song song với đẩy mạnh giải ngân đầu tư công thì TP phải quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, có như vậy mới thu hút được nguồn lực từ trong dân, DN và đầu tư nước ngoài. Năm 2021, TP xác định chủ đề là “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”.

4.000 tỉ đồng để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp

Liên quan đến các câu hỏi về hỗ trợ DN và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết từ đây đến năm 2021, TP xác định phải xem kiểm soát dịch bệnh là ưu tiên hàng đầu, gắn với nhiệm vụ kép. Trong đó kiên quyết không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trở lại. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, không khoán trắng cho cấp phó. Kiên trì nguyên tắc chống dịch và phương châm 5 tại chỗ, tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế…

Về hỗ trợ DN bị ảnh hưởng bởi dịch, ông Nguyễn Thành Phong cho biết vừa qua TP đã có gói hỗ trợ lần 1, giải quyết cho 100% DN với số tiền 611 tỉ đồng. Cùng đó là xử lý gia hạn hơn 8.800 tỉ đồng tiền thuế cho DN và hơn 218 tỉ đồng gia hạn thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân và tiền thuê đất cho các hộ kinh doanh.

Không dừng lại ở đó, TP đã chủ động nghiên cứu gói hỗ trợ cho DN lần thứ hai với hơn 4.000 tỉ đồng. Theo đó, TP dự kiến hỗ trợ tín dụng với lãi suất 0% cho DN còn khó khăn trong các nhóm ngành dịch vụ như lưu trú, du lịch, vận tải; ngành công nghiệp như dệt may, giày da, sản xuất trang phục, chế biến gỗ, lương thực thực phẩm và các DN có doanh thu sụt giảm lớn. Đồng thời sẽ cơ cấu lại thời gian trả nợ, miễn giảm lãi phí.

Đối với người dân bị ảnh hưởng do dịch, ông Nguyễn Thành Phong cho biết TP sẽ tiếp tục rà soát, triển khai kịp thời việc hỗ trợ, đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau, nhất là người yếu thế, người lao động bị mất hợp đồng, người khó khăn.



Đại biểu Thi Thị Tuyết Nhung đặt câu hỏi chất vấn. Ảnh: TÁ LÂM

Không để cán bộ dung túng, tiếp tay tội phạm

Quan tâm đến tệ nạn xã hội, đại biểu Thi Thị Tuyết Nhung cho biết hiện nay cử tri mong muốn lãnh đạo TP cần mạnh tay hơn nữa để kéo giảm tội phạm, đặc biệt là tội phạm cho vay lãi nặng, bảo kê, tín dụng đen, đòi nợ thuê và tội phạm mua bán sử dụng ma túy.

Trả lời về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong khẳng định công tác giữ gìn ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có vai trò rất quan trọng để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của TP. “TP.HCM bình yên thì nhà đầu tư mới bỏ tiền ra đầu tư” - ông Phong nói.

Theo ông Phong, thời gian qua tình hình an ninh trật tự ở TP có chiều hướng phức tạp. Lợi dụng dịch bệnh xuất hiện, các loại tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản gia tăng, tội phạm ma túy tiềm ẩn phức tạp, tội phạm tín dụng đen còn xảy ra nhiều gây phiền hà cho dân.

Điểm lại việc triệt phá hàng loạt vụ vận chuyển ma túy lớn, ông Nguyễn Thành Phong cho hay với sự chỉ đạo thường xuyên, Công an TP.HCM đã ra quân trấn áp tội phạm. Từ đó, phạm pháp hình sự được kéo giảm so với cùng kỳ. “Đây là năm thứ sáu liên tiếp phạm pháp hình sự được kéo giảm” - ông Phong nói và cho biết thêm dự báo năm 2021 tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP còn tiềm ẩn phức tạp.

Từ đó, người đứng đầu chính quyền TP.HCM cho biết trong năm sau TP sẽ tập trung hàng loạt giải pháp như: Kiện toàn, nâng cao Ban chỉ đạo 138; tăng cường kiểm tra, giám sát, làm rõ trách nhiệm, vai trò người đứng đầu các cấp, chính quyền cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

“Không để tình trạng thiếu trách nhiệm, bao che, dung túng và tiếp tay cho tội phạm” - ông Phong nói và cho biết TP sẽ triệt phá đường dây vận chuyển mua bán ma túy, không để hình thành tụ điểm phức tạp. Đấu tranh hiệu quả tội phạm công nghệ cao; chuyển hóa địa bàn phức tạp, giáp ranh.

Về nhiệm vụ trước mắt, TP.HCM sẽ đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đảm bảo an ninh trật tự để cho người dân vui xuân đón tết Nguyên đán và các sự kiện chính trị lớn khác…