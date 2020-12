TP.HCM cấp căn cước gắn chip cho hơn 10 triệu dân

Báo công an để vô hiệu hóa khi mất CCCD có chip

Thẻ CCCD được gắn chip điện tử có tính bảo mật cao, dung lượng lưu trữ lớn cho phép tích hợp nhiều ứng dụng kèm theo và kết nối rộng rãi với các dịch vụ công cộng.

Với việc tích hợp đầy đủ thông tin cá nhân, khi đi giao dịch, người dân không cần mang theo nhiều giấy tờ như trước đây, mà chỉ cần dùng thẻ CCCD có gắn chip để hoàn thành tất cả giao dịch. Ngoài ra, CCCD cũng sẽ chứa luôn cả thông tin về cư trú sau khi “khai tử” sổ hộ khẩu giấy từ ngày 1-1-2023. Thậm chí nếu có các hiệp ước quốc tế thì khi người dân ra nước ngoài cũng không cần mang theo hộ chiếu. Bên cạnh đó, dữ liệu trên chip có thể được truy cập ngay lập tức, xác thực ngay danh tính người sử dụng, hạn chế thấp nhất giả mạo cũng như bảo mật các giao dịch, nhất là giao dịch tài chính. Thời gian tới, công an sẽ được cấp một thiết bị mà thông qua chụp ảnh, vân tay thì có thể xác nhận được thông tin của người dân, hỗ trợ điều tra các vụ tai nạn giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Trường hợp người dân bị mất, bị trộm thẻ thì phải báo ngay cho chính quyền, công an địa phương để vô hiệu hóa toàn bộ chức năng của CCCD đó, tránh các tình huống xấu xảy ra. Trước thông tin cơ quan chức năng sẽ định vị người dân thông qua con chip trên thẻ CCCD, Công an TP.HCM đảm bảo con chip này không có chức năng định vị mà chỉ có nhiệm vụ tích hợp những thông tin cần thiết để phục vụ lợi ích cho người dân trong giao dịch. Đại tá LÊ CÔNG VÂN,Trưởng phòng PC06, Công an TP.HCM