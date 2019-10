TP.HCM: Chín tháng thu ngân sách hơn 287.000 tỉ đồng

Hôm nay, 11-10, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM sẽ có buổi làm việc với UBND TP và các cơ quan, đơn vị trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV để nghe báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách… chín tháng đầu năm 2019. Đoàn cũng sẽ nghe tình hình triển khai Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù và các kiến nghị về cơ chế, chính sách với trung ương.



Kinh tế tăng trưởng khá

Theo UBND TP, trong chín tháng đầu năm, kinh tế tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn ước đạt hơn 1 triệu tỉ đồng, tăng 7,81%, tuy nhiên mức tăng này thấp hơn so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 7,89%). Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 287.173 tỉ đồng (gần 72% dự toán cả năm).

Tuy nhiên, TP.HCM vẫn còn đối mặt nhiều thách thức trong phát triển kinh tế. Tăng trưởng kinh tế chín tháng đầu năm nay thấp hơn so với cùng kỳ, chủ yếu do lĩnh vực xây dựng giảm 0,5%. Một số ngành dịch vụ tăng thấp hơn so với cùng kỳ, như ngành thương mại, du lịch, bất động sản, giáo dục và đào tạo, làm ảnh hưởng đến mức tăng chung. Tỉ lệ giải ngân đầu tư công còn thấp, chỉ đạt 36%. Dịch bệnh sốt xuất huyết tăng cao, tăng 135% so với cùng kỳ.

Trong những tháng cuối năm, UBND TP đề ra chín nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và thúc đẩy nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Trong đó, TP tập trung khắc phục sự chậm trễ trong thủ tục hành chính, tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư…

Về tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, UBND TP cho biết dự án tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đến nay đã hoàn thành 66,6% khối lượng.

Tuy nhiên, đến nay TP.HCM vẫn chưa nhận được ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn điều chỉnh của dự án metro số 1 từ hai bộ KH&ĐT và Tài chính. Trong khi đó, thời hạn hoàn tất hồ sơ điều chỉnh dự án, phê duyệt điều chỉnh cho dự án dự kiến phải kết thúc trước ngày 31-10 để TP kịp thời gian trình HĐND TP.HCM vào kỳ họp cuối năm.

Theo UBND TP, nếu tiến độ thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cho hai dự án tiếp tục kéo dài, chậm trễ sẽ phát sinh nhiều hệ lụy xấu khác…



Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trong một lần đi kiểm tra tiến độ thi công tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên. Ảnh: HOÀNG GIANG

Nạn sử dụng ma túy có dấu hiệu phức tạp trở lại

Về an ninh trật tự, trong chín tháng đầu năm, phạm pháp hình sự ghi nhận 2.990 vụ (giảm 271 vụ, tương đương 8,31% so với cùng kỳ). Trong những tháng đầu năm, TP đã tập trung triệt phá các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng sử dụng vũ khí nóng, không để hình thành các băng ổ nhóm tội phạm và các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự và tệ nạn xã hội.

Riêng đối với tội phạm ma túy, TP đã phát hiện, điều tra gần 1.300 vụ, bắt giữ gần 2.750 người liên quan đến ma túy. Tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng do đối tượng người nước ngoài cầm đầu vận chuyển ma túy vào TP.HCM và cất giấu tại các kho bãi thuê của tư nhân, doanh nghiệp ở khu vực vùng ven để xuất khẩu dưới dạng hàng hóa như trà, loa, hạt nhựa... đi các nước khác tiêu thụ. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn TP diễn biến rất phức tạp với số lượng tang vật tạm giữ là ma túy ngày càng lớn, cho thấy địa bàn TP không chỉ là nơi tiêu thụ mà đã trở thành nơi trung chuyển ma túy của khu vực.

“Thanh thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí như quán bar, vũ trường, karaoke, nhà hàng... có dấu hiệu phức tạp trở lại, ngày càng tinh vi và khó kiểm soát hơn” - UBND TP nhận định.