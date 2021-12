Toà hoãn xét xử hơn 18.000 vụ việc Theo Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong, tỉ lệ giải quyết án hình sự có giảm so với năm 2020, với nguyên nhân khách quan là do sự ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong đó, từ tháng 3 đến 4-2021, nhiều phiên tòa hình sự bị hoãn do có đương sự, người bị hại, luật sư cư trú tại khu vực bị phong tỏa, cách ly. Đến đầu tháng 6-2021, trại giam không thực hiện việc trích xuất bị cáo, đồng thời phải thực hiện giãn cách toàn TP nên kế hoạch xét xử các vụ án hình sự đều bị tạm dừng. Cũng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ giữa tháng 4-2021 đến hết tháng 6-2021, TAND hai cấp phải hoãn xét xử hơn 18.000 vụ việc đã có kế hoạch và quyết định đưa vụ án ra xét xử do đương sự bị cách ly, phong tỏa; đương sự không tham dự phiên tòa do sợ ảnh hưởng của dịch bệnh…. Sau đó, khi dịch bắt đầu lên đỉnh điểm, từ tháng 6-2021 đến tháng 9-2021, TAND hai cấp phải hoãn tất cả các vụ án, vụ việc đã có kế hoạch xét xử. Mặt khác, đây cũng là thời điểm mà mọi người phải thực hiện giãn cách, cách ly xã hội theo quy định của UBND TP.HCM nên các hoạt động tố tụng của Tòa án như tống đạt thông báo thụ lý, triệu tập đương sự lấy lời khai, xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ,... đều không thể thực hiện, làm giảm tỉ lệ giải quyết, xét xử của TAND hai cấp TP. Trong thời gian tới, TAND TP.HCM sẽ đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, bảo đảm xét xử nghiêm minh, khách quan, công bằng, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.