TP.HCM còn 19 cơ quan báo chí đến năm 2025

Ngày 22-5, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã ký ban hành Quyết định số 1786 phê duyệt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP.HCM đến năm 2025.



Quyết định của UBND TP.HCM về phê duyệt đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025. Ảnh: TÁ LÂM

Theo đề án này, sau khi sắp xếp, TP.HCM còn 19 cơ quan báo chí gồm bảy báo in (trong đó có hai tờ báo thuộc tổ chức tôn giáo), một đài phát thanh, một đài truyền hình và 10 tạp chí. Các cơ quan báo chí vừa có báo in, vừa có báo điện tử. Tạp chí in và tạp chí điện tử thì sắp xếp theo lộ trình của báo in, tạp chí in.

Số lượng cơ quan báo chí TP.HCM thực hiện sắp xếp là 27/28 (báo Công an TP.HCM thực hiện sắp xếp theo đề án của Bộ Công an) với lộ trình gồm hai giai đoạn.

Giai đoạn 1: Từ khi đề án được phê duyệt đến hết năm 2020. Ở giai đoạn này, có 21 cơ quan báo chí phải sắp xếp. Trong đó, giữ ổn định một cơ quan là báo Sài Gòn Giải Phóng.

Cụ thể, chuyển cơ quan chủ quản sáu cơ quan báo chí, gồm: Báo Phụ nữ TP.HCM chuyển từ Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM sang Thành ủy TP.HCM; báo Tuổi Trẻ từ Thành đoàn TP sang Thành ủy TP.HCM; báo Người Lao động từ Liên đoàn Lao động TP sang Thành ủy TP.HCM; báo Pháp Luật TP.HCM từ Sở Tư pháp sang UBND TP.HCM; tạp chí Du lịch từ Sở Du lịch sang UBND TP.HCM và tạp chí Phát triển Nhân lực từ UBND TP sang Học viện Cán bộ TP.

Chuyển đổi mô hình hoạt động, chuyển cơ quan chủ quan tám cơ quan báo chí thành tạp chí, gồm: Báo Cựu chiến binh, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, báo Giáo dục TP.HCM, báo Doanh nhân Sài Gòn, Khoa học Phổ thông, Tuần báo Văn nghệ TP.HCM, tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng, tạp chí HTV.

Sáp nhập, chuyển cơ quan chủ quản sáu cơ quan báo chí.

Giai đoạn 2: Từ năm 2021 đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành việc sắp xếp. Các cơ quan báo chí nhanh chóng ổn định, hoạt động theo yêu cầu mới. Đồng thời tiếp tục triển khai Quyết định số 362 ngày 3-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.



Bên cạnh đó, báo in và tạp chí in hoạt động theo mô hình một cơ quan báo in có nhiều ấn phẩm; đối với phát thanh truyền hình hoàn thiện tổ chức nhân sự theo mô hình tinh gọn, hiệu quả; đối với báo điện tử và tạp chí điện tử tập trung phát triển báo điện tử, tạp chí điện tử chủ lực có kỹ thuật, công nghệ hiện đại, tính tương tác cao, phong phú về nội dung, thu hút công chúng, định hướng dư luận xã hội…

Đến năm 2025, TP.HCM sẽ tiếp tục nghiên cứu việc sắp xếp báo chí theo Đề án còn một cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Hiện nay, TP.HCM có 161 cơ quan báo chí Trung ương đặt Văn phòng đại diện và cử phóng viên thường trú; 10 chi nhánh đơn vị hoạt động truyền hình trả tiền, 46 đơn vị hoạt động truyền hình thu qua vệ tinh; 28 cơ quan báo chí của địa phương (gồm 16 báo, một đài truyền hình, một đài tiếng nói nhân dân và 10 tạp chí).

Cũng theo đề án, sự phát triển nhanh và mạnh của công nghệ thông tin, của các phương tiện truyền thông điện tử đã làm thay đổi cơ cấu thông tin, dẫn đến hiện tượng trùng lắp thông tin, chất lượng thông tin của một số tờ báo, ấn phẩm chưa được nâng cao.

Tình trạng chưa bám sát tôn chỉ, mục đích ở một số cơ quan báo chí vẫn chưa khắc phục được. Xu hướng “câu like”, “câu view” dẫn đến thông tin lên mạng xã hội thiếu tính định hướng hoặc không phù hợp chủ trương, đường lối, quan điểm lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…

Vì vậy, đề án nhằm sắp xếp hệ thống báo chí TP.HCM gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo, quản lý báo chí để phát triển hệ thống báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử, khắc phục tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích.



Đồng thời, nghiên cứu xây dựng cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt, có vai trò định hướng dư luận xã hội, thông tin đối ngoại; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới.

