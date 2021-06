Sở LĐ&TB-XH TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi Sở KH&ĐT về đề xuất chính sách hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch COVID-19, để sở này báo cáo với UBND TP.HCM.



Lãnh đạo TP.HCM trao tiền hỗ trợ cho người bán vé số lưu động bị ảnh hưởng bởi đợt dịch COVID-19 lần trước. Ảnh: TÁ LÂM

Cụ thể, Sở LĐ&TB-XH TP.HCM đề xuất các đối tượng và các mức hỗ trợ như sau:

1. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn hợp đồng từ 30 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 1-5-2021 đến ngày 31-12-2021.

- Đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (42.567 người ở 1.365 đơn vị), mức hỗ trợ một lần là 3 triệu đồng/người. Lao động nữ đang mang thai và lao động nữ đang nuôi con chưa đủ 6 tuổi thì được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/người.

- Đối với giáo viên, nhân viên (kể cả bảo mẫu) làm việc tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, mức hỗ trợ một lần là 2 triệu đồng/người.

Ở đối tượng này, với 23.153 người được hỗ trợ tại 1.777 cơ sở, dự kiến kinh phí sẽ là hơn 46,3 tỉ đồng. Với người lao động nữ đang mang thai và lao động nữ đang nuôi con chưa đủ 6 tuổi thì được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/người (4.631 người).

2. Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (2.000 người). Mức hỗ trợ một lần là 2 triệu đồng/người. Lao động nữ đang mang thai, đang nuôi con chưa đủ 6 tuổi thì được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/người.

3. Hỗ trợ trẻ em mắc COVID-19, trẻ em phải cách ly tại các cơ sở cách ly y tế tập trung có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Sở LĐ&TB-XH đề xuất hỗ trợ tiền ăn 90.000 đồng/em/ngày, với thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày, áp dụng từ 27-4 đến 31-12-2021.

4. Chính sách cho vay hỗ trợ trả lương ngừng việc cho người lao động trong doanh nghiệp.

Ngoài hỗ trợ tiền, Sở LĐ&TB-XH cũng đề xuất chính sách cho vay hỗ trợ trả lương ngừng việc cho người lao động trong doanh nghiệp. Cụ thể, người sử dụng lao động được vay ưu đãi, không phải bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc.

Mức vay bằng mức lương ngừng việc thực tế nhưng không quá mức lương tối thiểu vùng và thời gian thụ hưởng chính sách tối đa ba tháng. Lãi suất cho vay là 0%, người sử dụng lao động không phải bảo đảm tiền vay. Thời hạn vay tối đa 12 tháng.

Số đơn vị vay vốn là 410 đơn vị, với số lao động ngừng việc (dự toán) là 12.800 người. Theo mức lương tối thiểu vùng I áp dụng trên địa bàn TP.HCM thì mức vay sẽ là 4,42 triệu đồng/người/tháng.

5. Các hộ kinh doanh cá thể dừng hoạt động từ 22-5 trở đi để phòng chống dịch theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở LLĐ&TB-XH đề xuất hỗ trợ trực tiếp bằng tiền. Mức hỗ trợ là 2 triệu đồng/hộ/tháng, với 3.000 hộ. Thời gian hỗ trợ tối đa không quá ba tháng.

6. Với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch, bị giảm sâu thu nhập hoặc không có thu nhập do thực hiện giãn cách xã hội cũng sẽ được hỗ trợ, theo đề xuất của Sở LĐ&TB-XH.

Cụ thể, những lao động này cần có đủ các điều kiện như có đăng ký tạm trú tại địa phương, không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn 4 triệu đồng/tháng, làm một trong các công việc như: Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ trên đường phố không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách; bán lẻ vé số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe (bao gồm cả bảo vệ); làm công việc thuộc các lĩnh vực, ngành nghề phải tạm ngừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND TP.

Số lao động thuộc nhóm này khoảng 230.000 người. Mức hỗ trợ một lần là 1,5 triệu đồng/người.

7. Với người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng, thương binh hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, thân nhân người có công hưởng trợ cấp hàng tháng, vợ hoặc chồng liệt sĩ có chồng hoặc vợ khác hưởng trợ cấp hàng tháng (34.362 người), mức hỗ trợ được đề xuất là 500.000 đồng/người/tháng, chi trả một lần cho 3 tháng liên tục.

8. Các thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo TP.HCM thời điểm đầu năm 2020 được rà soát, thống kê đến ngày 31-5 là 111.136 người, cũng được đề xuất hỗ trợ 250.000 đồng/người/tháng, chi trả một lần cho 3 tháng liên tục.

9. Với những người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng (143.749 người), mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người/tháng, chi trả một lần cho 3 tháng liên tục.

Như vậy, với các đối tượng được đề xuất hỗ trợ như trên, dự kiến tổng nhu cầu kinh phí hỗ trợ là hơn 1.075 tỉ đồng. Trong đó kinh phí ngân sách TP.HCM hỗ trợ cho các nhóm đối tượng là hơn 905 tỉ đồng, còn lại là ngân sách TP ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh TP.HCM cho doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc.

Đối với trường hợp đối tượng trùng nhiều diện hỗ trợ thì hưởng của một diện cao nhất. Không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.