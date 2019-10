TP.HCM đột phá trong kiểm soát giao thông

TNGT giảm nhưng vẫn gây bức xúc cho dân Tại hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cho biết tình hình bảo đảm, trật tự an toàn giao thông trong quý III-2019 có chuyển biến tích cực. Cụ thể, số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2018 và so với quý I, II-2019. Đặc biệt, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia, chất kích thích giảm. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho biết tình hình vi phạm về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô, xe chở quá tải vẫn tăng, nhất là ở các TP lớn như Hà Nội, TP.HCM... Phó Thủ tướng thường trực chỉ đạo, từ nay đến cuối năm, nhất là dịp tết dương lịch, Nguyên đán, các địa phương, các lực lượng phải tăng cường kiểm soát tình hình giao thông, bảo đảm cho người dân, phương tiện đi lại an toàn, ngăn chặn, đẩy lùi các vi phạm về giao thông, nhất là đối với xe khách, xe tải lớn.