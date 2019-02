Chiều 14-2, ông Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, cho biết như trên tại buổi làm việc với TP về kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của sở này. Buổi làm việc có Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tham dự.



Theo ông Lắm, trong hai năm 2017 và 2018 TP.HCM không tổ chức thi tuyển công chức do đang sử dụng vượt so với chỉ tiêu biên chế mà trung ương giao và việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức vẫn còn nhiều đơn vị ý kiến do thực tiễn ở những đơn vị đó có nhu cầu.

Từ đó ông Lắm nói xuất hiện tình trạng TP.HCM không cho tuyển trong khi có nơi có nhu cầu cần những người đã là công chức và nếu xin từ các sở/ngành, quận/huyện của TP thì cũng không được vì đang thiếu và cuối cùng phải đi xin từ các địa phương khác về TP.HCM. “Nếu mình không tuyển thì vô hình trung công dân của TP lại không được vào công chức mà công dân ở các địa phương khác thì có thể” - ông Lắm nói.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho rằng vấn đề bố trí cán bộ phải làm sao cho đảm bảo tính kịp thời, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nói chung, đội ngũ lãnh đạo cơ quan nhà nước nói riêng.

Theo ông Phong, thông thường cán bộ nghỉ hưu được thông báo trước sáu tháng, quá trình đó cũng có sự chuẩn bị nhân sự thay thế trên cơ sở quy hoạch. Nhưng thực tế hiện nay, khi người cán bộ đó nhận quyết định về hưu, TP vẫn chưa bố trí được người thay thế. “Rất là lúng túng chỗ này” - ông nói.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cho rằng nhìn vào đội ngũ cán bộ TP, có những thời điểm tình trạng này kéo dài, có đơn vị giao cho phó tổng phụ trách, giao thẩm quyền pháp lý. “Dù cử người phụ trách nhưng vẫn có khoảng trống về trách nhiệm. Người đứng đầu vẫn phải là người chịu trách nhiệm, còn người phụ trách chỉ được giao trong một thời gian nhất định” - ông Phong nói và cho biết vừa qua Ban cán sự đảng UBND TP có chương trình phối hợp với Ban Thường vụ Thành ủy để chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho kịp thời, đáp ứng yêu cầu.

Liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Sở Nội vụ nghiên cứu tham mưu cho UBND TP quy định cụ thể thời gian giải quyết hồ sơ đề xuất của các doanh nghiệp, người dân. Nếu sau thời gian đó, sở/ngành không trả lời coi như đồng ý. Sau này xảy ra vấn đề gì sai sót, sở/ngành đó phải chịu trách nhiệm.