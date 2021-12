Ngày 25-12, Công an TP.HCM tổ chức buổi Lễ triển khai công an xã chính quy tại 58 xã trên địa bàn TP.HCM và trao Quyết định bố trí cán bộ giữ chức Trưởng Công an chính quy.



Đáp ứng tình hình mới

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, tại địa bàn nhiều xã ở TP.HCM có tốc độ đô thị hóa rất nhanh trong khi cơ sở hạ tầng chưa phát triển kịp đã đặt ra nhiều vấn đề mang tính xã hội cho cơ quan nhà nước, trong đó có công tác quản lý cư trú, đảm bảo an ninh, trật tự của lực lượng công an xã.



Giám đốc Công an TP.HCM cho biết việc công an xã chính quy, tinh nhuệ để đáp ứng các yêu cầu công tác công an trong tình hình mới. Ảnh: NT

Từ thực tiễn, dự báo tình hình hoạt động các loại tội phạm dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo Công an TP.HCM, các băng nhóm, tội phạm có tổ chức hoạt động có xu hướng co cụm, núp bóng doanh nghiệp dịch vụ cầm đồ và dịch chuyển sang các địa bàn khác móc nối với các băng nhóm, đối tượng hình sự tại địa phương để thực hiện các hoạt động đòi nợ thuê, cầm đồ, cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc trái phép.

Giám đốc Công an TP.HCM cũng cho biết, tội phạm về ma túy ngày càng nguy hiểm, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đường dây mua bán ma túy ngày càng chuyên nghiệp, chặt chẽ.

Tội phạm công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài nhất là số đối tượng người nước ngoài thuê nhà nguyên căn tại các huyện không đăng ký tạm trú, lưu trú sử dụng công nghệ thông tin để lừa đảo.



Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM trao Quyết định bố trí 58 cán bộ công an chính quy làm trưởng công an các xã. Ảnh: NT

Số đối tượng đang bị truy nã ngoài xã hội còn nhiều, số tù tha, người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng chưa có công ăn, việc làm ổn định, khả năng tái phạm cao.

“Các đối tượng trên sẽ tập trung cư trú, hoạt động tại các địa bàn nông thôn, các xã vùng ven, giáp ranh các tỉnh xung quanh để ẩn náu, trốn tránh sự chú ý của lực lượng công an. Với thực tế đó đã, đang và sẽ đặt ra cho lực lượng Công an TP.HCM nói chung và công an xã nói riêng trách nhiệm nặng nề” – ông nói và yêu cầu lực lượng công an xã phải phải nâng cao chất lượng công tác, tinh thông nghiệp vụ… và bồi dưỡng về cả ngoại ngữ.



Có tất cả 58 công an các xã thuộc huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè và huyện Hóc Môn được tổ chức chính quy, tinh nhuệ. Ảnh: NT

Giám đốc Công an TP.HCM cũng nhấn mạnh việc chính quy hóa lực lượng công an xã là một chủ trương lớn và là một trong những nội dung quan trọng nhằm góp phần xây dựng lực lượng công an cấp cơ sở nói riêng và Công an TP.HCM nói chung cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Đây là yêu cầu cấp bách, xuất phát từ thực tiễn công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ công tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn khu vực nông thôn ở TP.HCM trong tình hình mới.

Công an xã chính quy, tinh nhuệ

Thiếu tướng Lê Hồng Nam yêu cầu công an các xã thực hiện các nhiệm vụ được giao, trọng tâm là bảo đảm tốt tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở, tham gia phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời quản lý chặt chẽ các loại đối tượng trọng điểm tại địa bàn cơ sở, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động phức tạp của các loại tội phạm sau dịch.



Tổ chức bộ máy của công an xã gồm: Tổ Tổng hợp, Tổ Cảnh sát khu vực, Tổ Cảnh sát khu vực, Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm. Ảnh: NT

Ông yêu cầu lực lượng công an các xã thực hiện tốt công tác quản lý cư trú đảm bảo công dân sống trên địa bàn phải có trong cơ sở dữ liệu dân cư; duy trì bổ sung, cập nhật dữ liệu dân cư bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”; phối hợp với ngành y tế tăng cường “làm sạch” dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ у công tác quản lý xã hội trong điều kiện bình thường mới.

Theo Giám đốc Công an TP.HCM, công an các huyện phải quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung xây dựng công an xã chính quy vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và thực sự trong sạch, liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, sát tình hình, đủ sức đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở...

“Phải làm sao để dân hài lòng khi đến thực hiện thủ tục hành chính và chủ động cung cấp cho lực lượng công an các thông tin có giá trị liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự” – ông nhấn mạnh.

Lãnh đạo Công an TP.HCM đề cao vai trò của lực lượng công an xã trong công tác. Đây là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở.

Ban giám đốc Công an TP.HCM tin tưởng đội ngũ Ban chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ công an 58 xã tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng Công an TP.HCM, phấn đấu nỗ lực nhiều hơn trong nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, ngày càng tinh thông nghiệp vụ, lớn mạnh về tổ chức, lực lượng... để xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo Bộ Công an, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP.HCM tin tưởng giao phó.

Ban giám đốc Công an TP.HCM cũng công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tổ chức công an xã chính quy tại 58 xã thuộc các huyện Cần Giờ, Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn, Củ Chi (TP.HCM).

Theo đó, Công an xã do trưởng Công an xã chỉ huy, có từ 2 đến 3 Phó Trưởng Công an xã. Tổ chức bộ máy gồm: Tổ Tổng hợp, Tổ Cảnh sát khu vực, Tổ Cảnh sát khu vực, Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm.