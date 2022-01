Chiều 13-1, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM đã tổ chức họp báo định kỳ cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn.



Thông tin tại họp báo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Võ Trọng Nam, khẳng định TP.HCM sẽ không bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Quyết định này dựa trên tinh thần thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương và TP.HCM.



Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Võ Trọng Nam, khẳng định TP.HCM thông tin tại họp báo. Ảnh: TÁ LÂM

Theo ông Nam, trong dịp Tết Nguyên đán, TP.HCM có 18 hoạt động kéo dài từ nay đến hết tháng 2 như gặp mặt kiều bào, hội hoa xuân, chợ hoa Tết, chợ hoa Tết “Trên bến, dưới thuyền”, lễ dâng hương dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ hội đường sách, đường hoa Nguyễn Huệ.

Ngoài ra còn có chương trình biểu diễn nghệ thuật 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, gặp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, sân khấu hóa kỷ niệm 233 năm chiến thắng Đống Đa lịch sử…

Cũng theo ông Nam, năm nay, TP.HCM tiếp tục tổ chức hoạt động trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Lê Duẩn, Nguyễn Huệ, Lê Lợi....

“Khoảng một tuần nữa, các con đường này sẽ hoàn thiện. So với mọi năm là trễ, đúng kế hoạch là 20-12 nhưng do tình hình dịch COVID-19 nên có trễ so với tiến độ” - ông Nam cho hay.

Trước đó, UBND TP.HCM cũng đã không tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Dương lịch, đồng thời tổ chức chương trình đếm ngược thời gian đón năm mới không có khán giả tham dự trực tiếp.