Chăm lo cho cả người nước ngoài lang thang

Chiều tối ngày 24-8, trong cơn mưa, tổ công tác của Công an phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM gồm gần 10 cán bộ chiến sĩ công an, bộ đội cùng phối hợp tuần tra nhiều tuyến đường trên địa bàn, thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ như đảm bảo công tác giãn cách, giữ gìn an ninh trật tự và tìm kiếm những người vô gia cư, không nơi cư trú.



Trả lời câu hỏi của công an, ông Hùng cho biết mình đã ra đường ở từ khoảng năm tháng nay do không xin được việc làm, hết sạch tiền. Ảnh: NT

Đến đường Cách Mạng Tháng 8, một người đàn ông khắc khổ, tóc bạc ôm chiếc ba lô ngồi thu lu trước một cửa hàng được công an hỏi thăm.

Ông cho biết mình tên là Nguyễn Duy Hùng (65 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk), đã xuống TP.HCM hơn năm tháng nay để kiếm công ăn việc làm nhưng bất thành. “Tôi dưới này không có người thân, xuống đây để tìm xin làm coi nhà, rửa bát thuê cho người ta mà không nơi nào nhận, người ta chỉ thuê người trẻ, có sức khỏe, còn tôi thì…” – người đàn ông thở dài, bỏ dở câu nói.

Không kiếm được việc làm, không nơi dung thân, trong thời gian ngắn, ông Hùng đã tiêu hết số tiền ít ỏi dành dụm nhiều năm trời làm phụ hồ, làm rẫy, giúp việc... Không kế sinh nhai, người đàn ông gầy gò lang bạt ở các tuyến đường trung tâm TP.HCM để sống nhờ vào lòng thương của người khác.



Trong ngày 24-8, Công an phường Võ Thị Sáu phối hợp với lực lượng quân đội rà soát nhiều tuyến đường trên địa bàn để đưa những người lang thang về trụ sở UBND phường. Ảnh: NT

Sống lang thang, để chờ hết dịch để về Buôn Mê Thuột, người đàn ông khốn khổ còn bị trộm móc sạch giấy tờ tùy thân. “Hết dịch tôi về thôi, ở TP.HCM giờ khổ quá rồi” – ông Hùng nói.

Cũng trong chiều cùng ngày, ở gần giao lộ Lý Chính Thắng – Bà Huyện Thanh Quan, một người thanh niên nằm co ro trên chiếc xe ba gác được tổ công tác tới tìm hiểu.

Người này cho biết mình tên Nguyễn Văn Phương (36 tuổi, quê Quãng Ngãi), chạy xe ba gác thuê cho một tiệm kính gần đó nhưng đã mất việc chừng ba tháng nay. “Thất nghiệp ba tháng vì dịch nên tôi chạy xe ra đường ở vì tiền trọ, tiền ăn không trang trải đủ. Giấy tờ thì mất cách đây chừng bốn tháng, dịch nên cũng không thể về quê làm được” – anh Phương nói.

Trước đó, anh chạy ba gác đã được 5 năm với thu nhập chỉ đủ sống qua ngày nhưng vẫn thi thoảng vẫn gửi cho gia đình ở quê ít tiền.



Trước đó, ngày 23-8, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM cũng triển khai các tổ công tác vừa chống dịch, đảm bảo ANTT và tìm đưa những người lang thang về chăm sóc. Ảnh: NT

Đại diện Công an phường Võ Thị Sáu, tính đến sáng ngày 25-8 đã đưa về 19 người lang thang, không nơi cư trú ổn định. “Trong đó có một người tâm thần, một người dương tính với ma túy, một người nước ngoài và một người dương tính với COVID-19” - người này cho biết.

Theo đó, những người này ban đầu sẽ được sắp xếp tập trung tại trụ sở UBND phường Võ Thị Sáu. Họ sẽ được ăn uống đầy đủ, sau đó phường sẽ bàn giao cho các trung tâm bảo trợ xã hội, chăm sóc. Với những trường hợp dương tính với COVID-19 thì sẽ được chữa trị.

Người lang thang được sắp xếp ăn ở, xét nghiệm chữa trị

Trước đó, ở khu vực tập trung đông người cơ nhỡ là đường Võ Văn Kiệt, gầm cầu Mống, cầu Calmette cũng được UBND quận 4 phối hợp, đưa về chăm sóc, test COVID-19 và chữa trị.

Theo bà Đỗ Thị Trúc Mai, Phó chủ tịch UBND quận 4 thời gian dịch bệnh, nhiều người dân mất việc làm, từ có chỗ trọ thì phải ra đường vì chủ lấy lại nhà. “Bà con ở ngoài đường vậy là không ổn. Phía UBND quận 4 đã có chủ trương là xem xét, tính toán để tìm nơi đưa bà con về. Thứ nhất là để chăm lo cho người dân, thứ hai là tránh trường hợp những người dương tính ở bên ngoài thì lây lan nhiều hơn” – bà Mai nói.



Cùng thời gian này, tại quận 4, UBND quận cũng tìm những người lang thang, cơ nhỡ đưa về chăm sóc tại các điểm tập trung. Ảnh: NT

Đại diện lãnh đạo UBND quận 4 cũng cho biết thời gian này đang giãn cách toàn xã hội, khác với thời gian trước, những người lang thang còn được phát cơm từ thiện, buôn bán cũng không có.

Tính đến sáng ngày 25-8, quận 4 đã đưa về 117 người, qua kiểm tra thì có 11 người dương tính với COVID-19.

Theo đó, trước mắt, UBND quận 4 phối hợp với Ban chỉ huy quân sự quận sắp xếp nơi ăn, chốn ở cho bà con, đảm bảo một ngày cơm ba bữa. Riêng những trường hợp dương tính sẽ được đưa về trung tâm thu dung điều trị.



Ngày 23-8, một người đàn ông khi phát hiện tổ công tác thuộc Công an quận Phú Nhuận thì bỏ chạy được lực lượng chức năng đưa về UBND phường để kiểm tra. Ảnh: NT

Trong khi đó, trao đổi với PLO, đại diện Công an quận 5, Công an quận Bình Tân, Công an quận 8… cũng cho biết trong thời gian vừa qua cũng đã đưa về nhiều trường hợp người lang thang, không nơi cư trú trên địa bàn để chăm lo.

Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân cho biết tính đến ngày 25-8 đã đưa về tổng cộng 10 người lang thang trên địa bàn. Qua test thì không có ai dương tính. “UBND phường hiện đã cho năm người trong số này tiêm vaccine COVID-19 và hiện họ đều được chăm lo, ổn định cả về tinh thần và sức khỏe. Những người còn lại cũng được tiêm vaccine trong chiều cùng ngày” – ông Đức thông tin.

Theo một lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội tại TP.HCM, trong hai ngày kế 25-8 đã tiếp nhận khoảng 300 người lang thang, cơ nhỡ từ các quận huyện chuyển đến. Những người này sẽ được chăm lo đủ các bữa ăn, test COVID-19 cách nhau ba ngày.

Sau đó những người này sẽ được đưa về các trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.