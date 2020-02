TP.HCM kiến nghị chưa hợp nhất các sở, ngành

Ông TRẦN QUANG LÂM, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM: Khối lượng công việc và nhu cầu của người dân TP.HCM rất lớn

TP.HCM là một siêu đô thị với dân số đông nhất nước, mật độ dân số khoảng 4.400 dân/km2 thuộc vào loại cao nhất cả nước. TP là đầu mối giao thông của khu vực phía nam về hàng không, cảng biển và đường sắt với quy mô lớn nhất cả nước. Về hàng không, TP.HCM đạt tới 41,2 triệu lượt hành khách/năm thông qua sân bay Tân Sơn Nhất. Sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển là gần 120 triệu tấn/năm…

Về lượng phương tiện cũng lớn nhất cả nước, tính đến tháng 12-2019, TP đang quản lý hơn tám triệu phương tiện gồm ô tô, mô tô. Riêng phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải chiếm 1/4 cả nước với hơn 83.000 đơn vị và hơn 770.000 ô tô kinh doanh vận tải với nhiều loại hình như xe buýt, xe hợp đồng, xe du lịch, taxi, xe tải… Với quy mô dân số và các hoạt động nêu trên kéo theo khối lượng công việc dịch vụ công giải quyết nhu cầu của người dân rất lớn. Đơn cử như lĩnh vực đào tạo cấp giấy phép lái xe, hằng năm Sở GTVT cấp khoảng 550.000 giấy phép lái xe, đồng nghĩa với việc giải quyết 550.000 hồ sơ thủ tục có liên quan. Trung bình mỗi ngày có gần 1.500 hồ sơ thủ tục, chiếm khoảng 22% cả nước. Sở Xây dựng TP.HCM cho biết riêng năm 2019 sở này đã nhận hơn 19.500 hồ sơ hành chính, trong đó giải quyết gần 18.000 hồ sơ. Riêng ban giám đốc sở phải chủ trì và dự hơn 550 cuộc họp trong và ngoài sở, qua đó để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyên môn để không chậm trễ, không tồn đọng hồ sơ ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp. Về lĩnh vực đầu tư, nguồn vốn dành cho ngành giao thông hằng năm khoảng 20.000 tỉ đồng. Đi cùng với đó là số lượng hồ sơ thủ tục các công việc như thẩm định, phê duyệt, kiểm tra, thanh tra… cũng rất lớn. Cũng cần nói thêm, TP.HCM đang trong giai đoạn yêu cầu phát triển nhanh về hạ tầng giao thông (hiện nay mới chỉ đáp ứng 30% so với quy hoạch). Do đó bên cạnh đảm bảo duy trì hạ tầng để đáp ứng nhu cầu đi lại thuận lợi cho người dân thì cũng phải tập trung đầu tư xây dựng nhiều công trình mới như hệ thống đường sắt, đường vành đai, các nút giao, các tuyến đường cửa ngõ, cao tốc… Do vậy, khối lượng công việc của ngành giao thông TP rất nhiều, trong khi ở các TP lớn của nước phát triển, hạ tầng giao thông đã cơ bản hoàn chỉnh, chỉ tập trung vào công tác quản lý, bảo trì, khai thác và tối ưu hóa mạng lưới giao thông. Với khối lượng công việc nhiều và áp lực công việc rất lớn như thế, cán bộ, công chức, viên chức ngành giao thông thường xuyên phải làm việc với cường độ rất cao.