TP.HCM là địa bàn trọng điểm các thế lực thù địch chống phá

Chiều 25-10, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân 2009-2019.



Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM trao bằng khen của UBND TP cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng quốc phòng toàn dân 2009-2019. Ảnh: LÊ THOA

Báo cáo tại hội nghị, Thượng tá Phạm Đức Châu Trần, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP, nhìn nhận thời gian qua tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Trong đó, tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển đảo diễn ra gay gắt, nhất là tình hình trên biển Đông.

Đối với Việt Nam, các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện hoạt động “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ mà TP.HCM là địa bàn trọng yếu, then chốt họ tập trung chống phá

Theo Thượng tá Trần, thời gian qua, Thành ủy, UBND TP đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang TP và các lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, tình hình nhân dân; thường xuyên thông tin, báo cáo tình hình âm mưu, thủ đoạn hoạt động của thế lực thù địch. "Đồng thời, nắm chắc tình hình hoạt động xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam của tàu thuyền nước ngoài, hoạt động của các đối tượng vi phạm pháp luật trên biển" - ông nói.

Nhìn nhận về 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP, cho biết đây cùng là năm TP liên tục giữ vững được tốc độ tăng trưởng cao và ổn định, đóng góp lớn cho ngân sách chung của quốc gia. Có được điều này là nhờ điều kiện thuận lợi về hòa bình, ổn định đất nước. Trong đó, việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân đóng vai trò cực kì quan trọng.

Ông Châu nói TP.HCM là địa bàn trọng điểm của Quân khu 7, của miền Nam và cả nước trong quốc phòng và phát triển kinh tế. Do vậy đây là địa phương mà các thế lực thù địch trong và ngoài nước tập trung đánh phá.

Mỗi năm tốc độ và mức độ chống phá ngày càng phức tạp, tinh vi. Trong 10 năm qua, ba sự kiện chống phá lớn nhất là liên quan đến giàn khoan Hải dương 981 dẫn tới biểu tình ở khu công nghiệp Pouchen, quận Bình Tân và liên quan đến luật đặc khu, luật an ninh mạng. “Đây là những đợt chống phá dữ dội, thậm chí có một số đối tượng từ bên ngoài trực tiếp chỉ huy” – ông Châu nói.

“Trong ba sự kiện này, phản ứng của TP trong chỉ đạo, lãnh đạo là hết sức bình tĩnh, sáng suốt, thận trọng, kiên quyết. Các lực lượng ở cơ sở lúc đầu có dấu hiệu bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại thế ổn định và có bước phản ứng chủ động, chặt chẽ; vừa vận động, giáo dục, tuyên truyền, vừa trấn áp và vừa ổn định phát triển” – ông Châu nói tiếp.

Về tình hình sắp tới, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu đánh giá rằng việc chống phá của các thế lực thù địch đã xuất hiện những điểm mới. Cụ thể, nếu như đây kẻ địch và phần tử xấu trong, ngoài móc nối thường phải trực tiếp gặp nhau, thông tin kết nối rất khó khăn thì ngày nay thông tin liên lạc với nhau rất thuận lợi. Người bên ngoài trực tiếp vào trong chỉ đạo, thậm chí hướng dẫn mua và chế tạo được vật liệu nổ ngay trong TP để khủng bố, phá hoại. Đặc biệt họ còn sử dụng phương tiện bay không người lái để tấn công.

"Vì vậy, đòi hỏi công tác xây dựng quốc phòng toàn dân phải chặt chẽ hơn, nắm chắc tình hình, vận động tuyên truyền người dân,… thì mới đảm bảo an toàn cho TP trong 10 năm tới" - Ông Châu nói và đề nghị các đơn vị lực lượng vũ trang, sở, ban, ngành, quận/huyện tiếp tục triển khai các Nghị quyết của Trung ương, các Nghị định của Chính phủ liên quan đến việc bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, … đối với xây dựng nền quốc phòng toàn dân , thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, các cơ quan quân sự, công an phải thường xuyên nắm chắc tình hình, nâng cao năng lực dự báo, tham mưu cho Thành ủy, UBND TP triển khai các giải pháp lâu dài về phòng ngừa, xử lý tình huồng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị các cơ quan thực hiện tốt việc bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng. Cùng với đó là cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân để cơ sở dễ hiểu, dễ làm và làm có hiệu quả; các cấp các ngành, đoàn thể, chính trị và nhân dân phải phối hợp chặt ché hơn, phát huy sức mạnh tổng hợp…. Thực hiện tốt việc cử tuyển Đảng viên nhập ngũ, tuyên truyền ở từng địa bàn, từng đối tượng, làm tốt công tác dân vận, hỗ trợ gia đình khó khăn, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc…

Tại hội nghị, UBND TP.HCM cũng tặng bằng khen cho 54 tập thể và 33 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng quốc phòng toàn dân 2009-2019.