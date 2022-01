Chăm lo cho người ở lại ăn tết cùng TP Trước đó, tại Hội nghị lãnh đạo TP gặp gỡ lãnh đạo 312 xã, phường, thị trấn nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên yêu cầu lãnh đạo các quận, huyện và TP Thủ Đức phải đảm bảo an toàn cho người dân tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí vào các ngày tết theo tinh thần bình thường mới. Ngoài việc đảm bảo hàng hóa thì cần tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong dịp tết. Ông cũng yêu cầu lãnh đạo các địa phương phải chăm lo tết chu đáo cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân các tỉnh, thành sống và làm việc ở TP.HCM về quê cũng như người ở lại TP đón tết. TÁ LÂM