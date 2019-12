TP.HCM mở cao điểm tấn công tội phạm

Ngày 12-12, tại Trung tâm Báo chí, Công an TP.HCM thông tin tình hình tội phạm, phương án tấn công trấn áp từ nay đến tết Nguyên đán và việc diễn tập xử lý tình huống an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM.



Tội phạm đường phố được kéo giảm

Theo Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, ngành công an sẽ tung lực lượng mở đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm đường phố để đảm bảo an ninh trật tự cho người dân trong các lễ hội lớn, an toàn đón tết Nguyên đán. Trong thời gian qua Công an TP.HCM đã triển khai nhiều giải pháp với nhiều lực lượng phối hợp, trong đó tập trung vào các loại tội phạm thường nổi lên mạnh vào dịp trước, trong và sau tết.

Trong năm vừa qua, công an tiếp tục đánh mạnh vào các loại tội phạm đường phố và đã kéo giảm tội phạm này. “Đây là loại tội phạm phải tập trung đấu tranh vì gây nhiều bức xúc, bất an trong nhân dân. Không những dịp tết mà cả năm tới chúng tôi sẽ tập trung để kéo giảm loại tội phạm này” - ông nói.

Ông cũng cho hay các lực lượng như Tổ 363 hoạt động trên nhiều tuyến đường đã phát huy hiệu quả trong việc phòng, chống các loại tội phạm cướp giật, ngăn chặn các đối tượng sắp gây án. Công an TP.HCM cũng áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ vừa bí mật vừa công khai trong việc quản lý, giám sát các đối tượng, tăng cường lực lượng tuần tra 24/24 giờ.

Theo báo cáo của Công an TP, năm 2019 tình hình phạm pháp hình sự đã kéo giảm 8,25% và đây là năm thứ năm liên tiếp kéo giảm phạm pháp hình sự.



Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, thông tin tình hình an ninh trật tự và phương án diễn tập xử lý tình huống. Ảnh: N.TÂN

Lên phương án tác chiến chống khủng bố

Cũng tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cũng thông tin là các lực lượng chức năng sẽ tổ chức diễn tập đối phó với bốn tình huống có thể xảy ra về an ninh trật tự, khủng bố, phá hoại… trên thực địa và không gian mạng vào ngày 15-12 tới.

Theo kịch bản, kẻ địch, phần tử xấu lợi dụng tình huống phức tạp trong khu vực để kích động trên không gian mạng thành lập tổ chức, hội nhóm xuyên tạc tình hình, âm mưu tập hợp lực lượng rồi kích động gây rối an ninh trật tự trên địa bàn TP kết hợp khủng bố phá hoại. Với tình huống này, lực lượng chức năng sẽ được diễn tập trên màn hình máy tính và hệ thống Internet.

3.080 vụ xâm phạm trật tự an toàn xã hội từ đầu năm 2019 đến nay đã được công an điều tra, khám phá (đạt tỉ lệ 76,98%; tăng 1,68% so với cùng kỳ năm 2018); triệt phá 661 băng, nhóm tội phạm hình sự; bắt 1.188 người.

Giả định thứ hai là xảy ra hoạt động gây rối an ninh trật tự tại sân bay Tân Sơn Nhất và các lực lượng sẽ diễn tập tại khu vực này.

Giả định thứ ba là hàng trăm đối tượng dùng xe gắn máy, phương tiện cơ giới kết hợp tuần hành gây rối an ninh trật tự ở trung tâm TP, tấn công các trụ sở nhà nước, ngoại giao… và giả định tình huống cuối cùng là lợi dụng tình hình phức tạp tấn công trụ sở, cơ quan nhà nước, bắt giữ cán bộ, nhân viên… chiếm giữ trụ sở, khống chế con tin. Với hai tình huống này, công an sẽ diễn tập ở khu vực trung tâm TP.HCM.

Theo Đại tá Quang, các tình huống giả định đã được nghiên cứu để khi có tình huống xảy ra thật thì có thể ứng phó kịp thời. “Không chỉ các cơ quan chức năng, cán bộ mà cả người dân đều hiểu, biết để ứng phó” - ông nói.