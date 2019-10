‘TP.HCM muốn phát huy trí tuệ tập thể của dân’

Sáu lĩnh vực lấy ý kiến người dân - Công tác xây dựng Đảng bộ TP trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền TP hiệu lực, hiệu quả. - Giải pháp tiếp tục thúc đẩy sự phát triển kinh tế TP nhanh, bền vững, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế TP; - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng con người TP phát triển toàn diện. Bảo tồn và phát huy văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội; - Giải pháp thực hiện các chương trình đột phá, hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gắn với chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường…; - Công tác giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm. - Hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế, hợp tác với các địa phương nước ngoài, tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ quá trình phát triển và hội nhập của TP. Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. (Theo Kế hoạch 305/2019 của Thành ủy TP.HCM)