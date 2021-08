Nhiều nơi còn họp chợ tự phát Trong ngày, ghi nhận ở đường Cầu Chông, giáp ranh giữa phường 9 và phường 10, quận 4 xuất hiện khá nhiều người buôn bán nhỏ. Trên đường Đoàn Văn Bơ (giáp ranh giữa phường 9 và phường 12, quận 4), một số người tập trung mua bán các mặt hàng như rau, củ, quả… Nhiều người không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang sai cách, không giữ khoảng cách an toàn. Còn ở gần chợ An Đông (phường 9, quận 5) cũng xuất hiện tình trạng người dân buôn bán. Ngay góc giao lộ Hùng Vương - Nguyễn Duy Dương, gần tấm bảng đỏ ghi “Tuyến đường hạn chế lưu thông”, có nhiều người bán rau, củ, quả… và họ hướng dẫn người mua vượt qua hàng rào phong tỏa vào mua hàng! Cũng trong sáng 12-8, nhiều tuyến đường như liên khu 5-6, đường số 2 khu dân cư Vĩnh Lộc, đường Tây Lân, Nguyễn Thị Tú, tỉnh lộ 10, Trương Phước Phan (quận Bình Tân); đường Phan Văn Đối (huyện Hóc Môn); liên ấp 1-2-3, Võ Văn Vân (huyện Bình Chánh)… có nhiều người tập trung buôn bán hai bên đường. Trao đổi với PV, ông Võ Văn An, Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, cho biết các tổ công tác thuộc UBND phường thường xuyên tuần tra địa bàn, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, đã xử phạt hàng trăm triệu đồng. “Tuy nhiên, người vi phạm, nhất là bán hàng rong trên địa bàn vẫn còn và có chiều hướng tăng lên trong những ngày qua. Trong khi đó, lực lượng chức năng rất mỏng và đầu việc thì lớn, địa phương có 80.000 dân nhưng phần lớn là dân nhập cư...” - ông An chia sẻ khó khăn.