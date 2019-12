TP.HCM ra Công văn khẩn mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm

Ngày 20-12, UBND TP.HCM có công văn khẩn gửi các cơ quan ban ngành phối hợp thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn.

Đợt cao điểm này bắt đầu từ ngày 15-12- 2019 đến hết ngày 14-2-2020.



Theo công văn, qua phân tích, đánh giá và dự báo của Công an TP HCM, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố còn diễn biến phức tạp, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động diễn ra với nhiều phương thức, thủ đoạn nguy hiểm.

Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật còn tiềm ẩn nhiều nguyên nhân, điều kiện phát sinh.

Cùng với đó, theo quy luật hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, hoạt động của các loại tội phạm sẽ gia tăng, tác động gây phức tạp tình hình trật tự xã hội trên địa bàn thành phố.

Để đảm bảo tốt an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và các lễ hội đầu năm.

UBND TP chỉ đạo các lực lượng chức năng, Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực được phân công phối hợp lực lượng Công an tập trung đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Chú ý công tác phối hợp, tăng cường lực lượng xuống cơ sở để giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở những vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, nhất là tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công, không để kéo dài, phức tạp hơn, hình thành “điểm nóng”…

Công an thành phố được giao chủ động công tác nắm tình hình, triển khai thực hiện các nội dung, biện pháp công tác trọng tâm theo Điện số 882/ĐK-HT ngày 14-11-2019 của Bộ Công an nhằm đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra trong đợt

cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự Tết Nguyên đán

Canh Tý 2020…

Sở Thông tin và Truyền thông được giao hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp với các lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền, kịp thời phản ánh tình hình, các hoạt động và kết quả công tác tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, các sự kiện chính trị, xã hội diễn ra trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, thường xuyên nêu gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm để kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác, truy bắt tội phạm.

TP yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, xã, phường, thị trấn phối hợp lực lượng công an thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm; phối hợp quản lý, cảm hóa giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá, tù tha trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng. Các đơn vị trên cũng được chỉ đạo phát huy sức mạnh của các tổ chức quần chúng giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ về kinh phí cho các đơn vị tham gia, nhất là lực lượng Công an trong thực hiện đợt cao điểm.

UBND TP.HCM đề nghị VKSND TP, TAND TP chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ cơ quan cảnh sát điều tra các cấp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án điểm nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm.

"Đề nghị UBMTTQ Việt Nam TP chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ các Sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và lực lượng Công an tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa, tố giác, truy bắt tội phạm"- Công văn nêu.