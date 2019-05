TP.HCM rà soát lại người nghiện, đánh mạnh tội phạm ma túy

Theo đánh giá của UBND TP, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn chưa có chiều hướng giảm, vẫn diễn biến phức tạp theo hai chiều thẩm lậu ma túy từ nước ngoài về TP tiêu thụ và trung chuyển sang nước thứ ba; tiếp tục xu hướng gia tăng số vụ mua bán, vận chuyển và sử dụng các loại ma túy tổng hợp, các chất hướng thần và xuất hiện nhiều loại ma túy mới.

Công an TP.HCM phát hiện, bắt giữ 1,1 tấn ma túy do người Đài Loan vận chuyển. Ảnh CA.

Trong các đường dây lớn bị khám phá đều có yếu tố xuyên quốc gia. Phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng mua bán ma túy ngày càng chuyên nghiệp, chặt chẽ hơn, tổ chức thành đường dây khép kín, thường xuyên thay đổi nơi cất giấu và phương thức giao nhận ma túy - tiền.

Công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hiệu quả chưa cao, phần lớn người nghiện ma túy và gia đình người nghiện chưa tự giác khai báo tình trạng nghiện và đăng ký cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng. Số người nghiện ma túy trên địa bàn TP.HCM có hồ sơ quản lý tăng. Số người nghiện mới có xu hướng trẻ hóa và sử dụng nhiều loại ma túy, đặc biệt là ma túy đá rất nguy hiểm và diễn biến phức tạp. Số đối tượng sử dụng ma túy có tiền án tiền sự tăng, nhiều đối tượng sử dụng ma túy sau đó gây ra các loại án xâm phạm nhân thân, xâm phạm sở hữu với tính chất liều lĩnh, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn TP cũng như công tác quản lý, điều trị cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy.