TP.HCM sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận nhanh các gói hỗ trợ

Chiều 27-3, kỳ họp thứ 19 (kỳ họp bất thường) HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc.

Mỗi ngày làm việc chỉ thu được 899 tỉ đồng

Phát biểu về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 , Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, cho biết dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh tế - xã hội cả nước nói chung và TP nói riêng.

Tổng sản phẩm trên địa bàn 3 tháng đầu năm ước chỉ đạt 0,42% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng hơn 7,6%).



Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: TTBC

Đặc biệt, khách quốc tế đến TP.HCM giảm hơn 34% so với cùng kỳ. Hơn 1.350 doanh nghiệp giải thể, tăng 37,6% so với cùng kỳ. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI chỉ đạt hơn 1 tỉ USD, giảm gần 33% so với cùng kỳ.

Hoạt động thu ngân sách cũng gặp nhiều khó khăn, trung bình mỗi ngày làm việc chỉ thu gần 899 tỉ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ và chỉ đạt 55% so với mức thu trung bình của TP. Do đó, chỉ tiêu dự toán ngân sách năm 2020 là rất khó đạt.

Các hoạt động văn hóa – xã hội, giáo dục, thể dục thể thao, giải trí, đời sống tinh thần... của người dân và các hoạt động đối nội đối ngoại đều bị ảnh hưởng.

Ông Phong yêu cầu người dân không ra đường nếu không có việc cần thiết; những người trên 60 tuổi ở nhà; người dân phải đeo khẩu trang nơi công cộng; cấm tụ tập trên 20 người, riêng các công sở, trường học, bệnh viện cấm tụ tập trên 10 người.

“UBND TP sẽ xử nghiêm giám đốc các sở, ngành, chủ tịch UBND các quận huyện, phường, xã, thị trấn nếu vi phạm nội dung trên theo ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý” – ông Phong nói.

Theo ông Phong, TP cũng sẽ đóng cửa toàn bộ cơ sở dịch vụ, trừ dịch vụ cung cấp thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu, dược phẩm, cơ sở khám chữa bệnh.

Tổ chức lại các dịch vụ giao thông công cộng, đối với xe buýt, taxi phải mở cửa, không bật máy lạnh. Chủ động chuyển hội họp trực tiếp thành trực tuyến, tránh tụ tập đông người, giữ khoảng cách phù hợp trong giao tiếp.

“TP sẽ công bố danh sách địa điểm bán khẩu trang, nước rửa tay khử khuẩn ở từng địa bàn, khu phố, ấp để người dân tiện mua sắm” – ông Phong nói. Ông Phong cho rằng với nhiều giải pháp được đưa ra, TP quyết tâm kiềm chế tối đa dưới 150 ca nhiễm, cùng cả nước kiềm chế tối đa dưới 1.000 ca nhiễm.



Toàn cảnh kỳ họp thứ 19 HĐND TP.HCM. Ảnh: TTBC

Khảo sát mức sụt giảm của các doanh nghiệp

Trong tuần tới, ông Phong cho biết TP sẽ thành lập tổ công tác do một người trong Thường trực UBND TP.HCM làm tổ trưởng để cùng với các sở, ngành liên quan nghiên cứu ban hành kế hoạch, cẩm nang kinh doanh trong giai đoạn dịch bệnh.

Đồng thời hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp, làm cầu nối giúp doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tiếp cận nhanh chóng với các gói hỗ trợ của Chính phủ như gói hỗ trợ tín dụng khoảng 250.000 tỉ đồng, gói hỗ trợ gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất khoảng 30.000 tỉ đồng.

Tổ công tác cũng sẽ tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của doanh nghiệp để đề xuất chính sách hỗ trợ cụ thể từ Trung ương, TP cho doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Trước mắt ông Phong khẳng định sẽ thực hiện ngay các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thế, như: Thực hiện việc hỗ trợ gia hạn nộp thuế, nộp hồ sơ khai thuế, xem xét gia hạn nộp thuế thu nhập cá nhân và gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2019 đến ngày 30-6 (tức kéo dài thêm ba tháng).

Các hộ kinh doanh phải tạm ngưng kinh doanh do quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền được cơ quan thuế hướng dẫn nhận thông báo quyết định miễn, giảm thuế tương ứng với thời gian tạm ngưng kinh doanh.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cũng yêu cầu UBND các quận, huyện, Hội đồng tư vấn thuế phường, xã, Ban Quản lý chợ phối hợp cơ quan thuế khảo sát doanh thu các hộ, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Qua đó, đánh giá chính xác mức sụt giảm để có đề xuất mức điều chỉnh giảm thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh, thực hiện điều chỉnh ngay doanh thu cho hộ, cá nhân kinh doanh theo tỉ lệ giảm.

TP.HCM cũng sẽ thực hiện tốt chương trình kết nối ngân hàng với doanh nghiệp, ổn định mặt bằng lãi suất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình phục hồi khi hết dịch. Trong đó ưu tiên nhóm doanh nghiệp bình ổn thị trường như doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, doanh nghiệp có sản phẩm chủ lực của TP, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng thiết yếu và sản phẩm y tế.

TP cũng sẽ xây dựng kế hoạch hỗ trợ về vốn để doanh nghiệp dự trữ nguồn hàng, nguyên vật liệu tại chỗ, đảm bảo hoạt động sản xuất, cung ứng hàng hóa liên tục, kể cả trong tình huống dịch bệnh lan rộng có nhiều khu vực bị cách ly.

Ngoài ra, TP sẽ cơ cấu thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay cho hoạt động tín dụng đã ký kết, xem xét cho phép vay mới để khôi phục quy trình sản xuất kinh doanh. Tập trung thu hút đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất thiết bị y tế, bảo hộ sức khỏe, dược phẩm.