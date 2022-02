Thực hiện hàng loạt dự án… bị đọng nhiều năm Trong năm 2022, ông Mãi cho biết TP.HCM sẽ rà soát lại, triển khai 49 chương trình, đề án thành phần trong ba chương trình đột phá và một chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI. Cùng với đó, khởi động lại và khép kín đường vành đai 2; hoàn thiện pháp lý để chuẩn bị khởi công đường vành đai 3; hoàn thành cơ bản để chạy thử metro số 1 sẵn sàng cho chạy thương mại trong năm 2023; khởi công tuyến metro số 2; hoàn thành pháp lý để thực hiện chương trình nhà ở thay nhà ven kênh rạch; triển khai dự án rạch Xuyên Tâm... “Các dự án này đã đề ra trong rất nhiều năm trước và cũng là mong mỏi của các thế hệ lãnh đạo, của nhân dân TP nhưng do nhiều lý do chúng ta chưa triển khai được. Vì vậy, trong năm nay TP sẽ khởi động các dự án này để đến cuối nhiệm kỳ 2025 sẽ hoàn thành” - ông Mãi nói. Một nhiệm vụ khác, ông Mãi đặt ra là TP.HCM định hình và triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, phát huy các giá trị văn hóa của TP. Cùng với đó, quan tâm chăm lo an sinh xã hội cho người dân, người lao động; tổ chức cho học sinh đến trường học trực tiếp. “Việc tổ chức lại trường lớp không chỉ có ý nghĩa đối với học sinh được đến trường trở lại, mà qua đó còn giải phóng sức lao động của phụ huynh, giải phóng tâm lý, tinh thần rất lớn” - ông Mãi nói.