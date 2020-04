TP.HCM: Tập trung mọi nguồn lực, vực dậy kinh tế sau dịch

Tập trung bồi thường cho dân ở khu 4,39 ha Thủ Thiêm Ông Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, trong đó có khiếu nại ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong quý II phải tập trung thực hiện chính sách giải quyết bồi thường tái định cư bổ sung với các hộ dân trong khu đất 4,39 ha thuộc phường Bình An, quận 2. Ngoài ra, cần đẩy nhanh tiến độ một số dự án đang triển khai trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Triển khai đấu thầu dự án đấu giá một số khu đất tại khu đô thị này theo quy định. Cố gắng từ đây đến tháng 6 phải giải quyết cơ bản các công việc. Nhiều ngành giảm sâu Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở KH&ĐT Lê Thị Huỳnh Mai cho biết trong quý I-2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, mức tăng trưởng của các khu vực, ngành, nghề đều thấp hoặc giảm so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành có nhiều hoạt động kinh doanh sôi nổi trước đây hiện rơi vào tình trạng suy thoái, giảm sâu, như kinh doanh bất động sản giảm 12,85%; giáo dục và đào tạo giảm 26,57%; y tế và hoạt động cứu trợ giảm 2,92%; dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 31,69%.