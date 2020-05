TP.HCM thí điểm cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện

Sáng 29-5, Sở TT&TT TP.HCM đã tổ chức hội nghị triển khai đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP.HCM đến năm 2025.



Sẽ có kinh phí hỗ trợ báo chí phát triển

Triển khai đề án, ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM, cho biết sau khi sắp xếp, TP.HCM còn 19 cơ quan báo chí gồm bảy báo in (trong đó có hai tờ báo về tôn giáo), một đài phát thanh, một đài truyền hình và 10 tạp chí. Có 27/28 cơ quan báo chí được sắp xếp lại, riêng báo Công An TP đã được sắp xếp theo đề án của Bộ Công an.

Ở giai đoạn 1, từ khi đề án được phê duyệt đến hết năm 2020, có 21 cơ quan báo chí phải sắp xếp. Trong đó, báo Sài Gòn Giải Phóng thuộc Thành ủy TP.HCM được giữ ổn định.

Theo ông Từ Lương, ở giai đoạn này, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ hướng dẫn các cơ quan báo chí trực thuộc Thành ủy, Sở TT&TT sẽ hướng dẫn các cơ quan báo chí trực thuộc UBND TP xây dựng kế hoạch thực hiện sắp xếp, phát triển các cơ quan báo chí. Còn Ban tổ chức Thành ủy và Sở Nội vụ sẽ hướng dẫn sắp xếp về tổ chức bộ máy, nhân sự đối với các cơ quan báo chí TP.

Sở Tài chính sẽ hướng dẫn bàn giao, sắp xếp về tài chính, tài sản; phối hợp với Sở TT&TT tham mưu UBND TP trình HĐND TP bố trí kinh phí sự nghiệp hỗ trợ phát triển báo chí TP thực hiện tuyên truyền nhiệm vụ chính trị theo quy định.

Sở Tư pháp sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất cơ chế ủy quyền quản lý hoạt động của các cơ quan báo chí TP thuộc hai cơ quan chủ quản là Thành ủy và UBND TP. Sau đó nội dung này sẽ được Sở TT&TT tổng hợp, trình UBND TP về quy chế quản lý, vận hành của cơ quan chủ quản đối với hoạt động của các cơ quan báo chí TP.

Sang giai đoạn 2 (từ năm 2021 đến 2025), ông Từ Lương khẳng định sẽ là giai đoạn ổn định hoạt động và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí TP sau sắp xếp. Đặc biệt, năm 2023, TP sẽ tập trung đầu tư ngân sách nghiên cứu thí điểm xây dựng cơ quan báo chí TP.HCM chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt. Cơ quan này đảm bảo yêu cầu thực hiện tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, có vai trò định hướng thông tin tạo đồng thuận trong xã hội, đồng thời định hướng tư tưởng văn hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội TP.



Ông Từ Lương (trái), Phó Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM và ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.LÂM

Không phải “xóa sổ” một cơ quan báo chí nào

Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan báo chí cũng như các cơ quan chủ quản báo chí mong muốn TP.HCM cho thêm thời gian để sắp xếp và chuyển đổi mô hình hoạt động, nhất là công tác sắp xếp nhân sự hiện nay.

Ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, cho biết Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức ba cuộc họp để góp ý cho đề án. Lãnh đạo TP rất quan tâm đến công tác sắp xếp do đây là vấn đề chưa có tiền lệ, cố gắng không phải để “xóa sổ” một cơ quan báo chí nào sau sắp xếp.

Mỗi cơ quan báo chí không quá sáu phó tổng biên tập Về nhân sự ở các cơ quan báo chí, ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở TT&TT, cho biết đội ngũ nhân sự sau sắp xếp cũng cơ bản được giữ nguyên. Các cơ quan báo chí cần có sự bố trí, điều chuyển công việc cho hợp lý. Số lượng phó tổng biên tập ở mỗi cơ quan báo chí sau sắp xếp, sáp nhập không quá sáu người.

Theo ông, đề án sẽ giúp quản lý báo chí tốt hơn, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí phát triển đúng định hướng, tôn chỉ, mục đích nhằm hướng đến mục tiêu các cơ quan báo chí trở thành người bạn đáng tin cậy của bạn đọc.

Ông Từ Lương cũng cho rằng TP.HCM đề án sắp xếp trên tinh thần tôn trọng và giữ nguyên các cơ quan báo chí, chỉ chuyển đổi loại hình. “Sắp xếp nhưng không có cơ quan báo chí nào bị xóa tên, đó là một yêu cầu rất khó mà chúng tôi đã cố gắng thực hiện được” - ông Từ Lương nói.

Về vấn đề này, ông Đặng Hữu Vinh, đại diện Văn phòng Bộ TT&TT TP.HCM, cũng đánh giá việc TP.HCM không xóa bỏ một cơ quan báo chí nào, trên cơ sở sắp xếp, bố trí, quản lý hợp lý sau sắp xếp là một trong những điểm rất hay để các địa phương khác học hỏi kinh nghiệm.