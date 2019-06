TP.HCM trao quyết định phê chuẩn 2 Phó chủ tịch UBND TP

Chiều 6-6, thừa ủy quyền của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã trao quyết định phê chuẩn chức danh Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Võ Văn Hoan và ông Ngô Minh Châu.



Ông Võ Văn Hoan (bên trái) và ông Ngô Minh Châu chính thức trở thành Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: TÁ LÂM

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ kỳ vọng ông Võ Văn Hoan và ông Ngô Minh Châu tiếp tục nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. "Thường vụ Thành ủy luôn sát cánh cùng Thường trực UBND TP trong công việc" - ông Nhân nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng bày tỏ sự phấn khởi và vui mừng vì nay đã có thêm hai phó chủ tịch.

Theo ông Phong, vì thiếu nhân sự nên thời gian qua có một số nhiệm vụ chậm so với yêu cầu. Do đó, tới đây các thành viên Thường trực UBND TP sẽ nỗ lực nhiều hơn trong công việc mới có thể hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM mong muốn hai tân phó chủ tịch sẽ tiếp tục nỗ lực, hợp tác, đoàn kết, cùng chia sẻ nhiệm vụ công tác với Thường trực UBND TP.HCM, hoàn thành các công việc mà Đảng bộ, người dân tin tưởng giao phó.

Trước đó, giữa tháng 5-2019, tại kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) của HĐND TP.HCM khóa IX, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu bổ sung hai Phó chủ tịch UBND TP.HCM là ông Võ Văn Hoan và Thiếu tướng Ngô Minh Châu, để kiện toàn bộ máy lãnh đạo TP.

Thiếu tướng Ngô Minh Châu năm nay 55 tuổi, quê ở huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ông có trình độ là thạc sĩ Luật, Đại học An ninh, cao cấp lý luận chính trị. Ông từng làm Trưởng Công an quận 8 trước khi làm Phó giám đốc Công an TP.HCM.



Còn ông Võ Văn Hoan năm nay 54 tuổi, quê ở Mộ Đức, Quảng Ngãi. Ông có trình độ chuyên môn là thạc sĩ quản lý công, cử nhân luật, cử nhân kinh tế. Trình độ chính trị là cao cấp lý luận chính trị. Ông từng làm Chủ tịch UBND quận 6, trước khi về công tác tại Văn phòng UBND TP.

Như vậy hiện tại, Thường trực UBND TP.HCM có Chủ tịch Nguyễn Thành Phong và bốn Phó chủ tịch gồm các ông: Lê Thanh Liêm, Trần Vĩnh Tuyến, Võ Văn Hoan, Ngô Minh Châu.