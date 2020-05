TP.HCM và Nghệ An khánh thành 2 công trình ở quê hương Bác

Sáng 23-5, TP.HCM và tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức lễ cắt băng khánh thành công trình nâng cấp, chỉnh lý Nhà trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh và cải tạo, nâng cấp Nhà bái đường tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên.



Lễ cắt băng khánh thành và bàn giao công trình nâng cấp Nhà trưng bày bổ sung và Nhà bái đường tại Khu di tích Kim Liên. Ảnh: ĐL

Tới dự lễ có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM; ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng các lãnh đạo sở, ban, ngành thành phố. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tư lệnh Quân khu 4.

Về phía tỉnh Nghệ An có ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An... cùng các sở, ban, ngành đại diện dòng họ bên nội, bên ngoại của Bác Hồ và đông đảo người dân.

Công trình nâng cấp Nhà trưng bày bổ sung và Nhà bái đường tại Khu di tích Kim Liên được khởi công vào ngày 27-7-2019, dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được hoàn thành vào tháng 5-2020 - dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác Hồ.

Tổng giá trị đầu tư công trình hơn 17 tỉ đồng từ nguồn vốn thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế, xã hội giữa TP.HCM và Nghệ An giai đoạn 2019-2025 do TP.HCM hỗ trợ.

Theo ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, công trình nâng cấp, chỉnh lý Nhà trưng bày bổ sung và công trình cải tạo, nâng cấp Nhà bái đường tại Khu di tích Kim Liên là hai công trình hết sức ý nghĩa thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.

Đây là nơi phục vụ nhu cầu tham quan, học tập giáo dục tư tưởng đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho du khách, nhân dân trong cả nước và bạn bè quốc tế.



Bí thư Thành ủy TP.HCM và các đại biểu vào dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An). Ảnh: ĐL

Ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu, ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ niềm kính phục, lòng biết ơn đối với những người thân trong gia đình của Bác Hồ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh: "Trong không khí vui mừng, xúc động của những ngày toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hôm nay chúng ta tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình nâng cấp Nhà trưng bày bổ sung và cải tạo nâng cấp Nhà bái đường tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng thể hiện tình cảm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An và Bác Hồ".

"Trong giờ phút trang trọng này, chúng ta thành kính, tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, người chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao thác ghềnh đi đến ngày toàn thắng, đất nước độc lập, tự do, non sông thu về một dải, Bắc-Nam sum họp một nhà…”.

Ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, phát biểu: Công trình đưa vào sử dụng góp phần tạo sự đồng bộ, hiện đại, hấp dẫn, mới mẻ của Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nghệ An xin chân thành cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đã dành nhiều tình cảm tốt đẹp đối với nhân dân tỉnh Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt thời gian vừa qua. Trong đó đã dành nhiều tâm huyết, công sức để triển khai công trình hết sức có ý nghĩa này.

"Tỉnh Nghệ An mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, đặc biệt là triển khai có hiệu quả chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa TP.HCM và tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2025, góp phần giúp Nghệ An phát triển nhanh, bền vững. Đồng thời tiếp tục vun đắp tình cảm bền chặt, sâu sắc giữa thành phố mang tên Bác và quê hương của Người” - ông nói.

Sáng cùng ngày, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác Thành ủy TP.HCM đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên và đến dâng hoa, dâng hương, trồng cây lưu niệm tại đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.