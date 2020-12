Trả hồ sơ, yêu cầu xử lý người xài bằng giả Đại học Đông Đô

Thủ tướng yêu cầu mở rộng điều tra Hôm 14-12, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về vụ án trên. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan chỉ đạo khẩn trương truy bắt bị can Trần Khắc Hùng (cựu chủ tịch HĐQT Trường Đại học Đông Đô, đã bỏ trốn). Đặc biệt, Thủ tướng chỉ đạo cần xác minh, làm rõ những sai phạm liên quan của các đơn vị, cá nhân thuộc Bộ GD&ĐT, nếu có dấu hiệu của tội phạm phải khởi tố điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm. Thủ tướng cũng yêu cầu mở rộng điều tra vụ án, tiếp tục làm rõ số cá nhân được Trường Đại học Đông Đô cấp, sử dụng văn bằng cử nhân ngành ngôn ngữ Tiếng Anh giả và các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có) không qua tuyển sinh, đào tạo hoặc chưa đủ điều kiện cấp bằng để thu hồi và kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét xử lý vi nghiêm vi phạm theo quy định. Đối với VKSND Tối cao và TAND tối cao, Thủ tướng yêu cầu hai cơ quan này chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an sớm đưa các đối tượng phạm tội ra xét xử nghiêm minh.