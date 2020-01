Trà Vinh thông tin chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm thành lập

Trà Vinh là tỉnh duyên hải phía đông vùng ĐBSCL, nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, trung tâm hành chính tỉnh cách TP.HCM 130 km và TP Cần Thơ 80 km. Qua 120 năm kể từ ngày thành lập, tỉnh Trà Vinh có nhiều bước tiến vượt bậc trong tất cả lĩnh vực của đời sống, kinh tế - xã hội, văn hóa… Trà Vinh đã và đang được sự quan tâm của Chính phủ với nhiều dự án đầu tư lớn đã và đang được đầu tư như: Dự án nâng cấp quốc lộ 53, 54, 60; luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu; Khu kinh tế Định An; Trung tâm điện lực Duyên Hải, cầu Cổ Chiên… tạo điều kiện thuận lợi giao thương với các tỉnh trong khu vực ĐBSCL và các khu vực khác trong nước bằng đường bộ lẫn đường thủy. Cuối năm 2019, thi đua kinh tế của tỉnh Trà Vinh được đánh giá ở mức trung bình khá của khu vực ĐBSCL, quy mô kinh tế của tỉnh đứng thứ 7/13 tỉnh khu vực ĐBSCL (sau Long An, Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ và Đồng Tháp). Về tăng trưởng kinh tế năm 2019, Trà Vinh có mức tăng trưởng 14,85%, thu nhập bình quân đầu người vượt lên chiếm hạng 4/13 tổng thu nhập bình quân của người dân ĐBSCL là trên 59 triệu đồng/người/năm, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 3,33%. Trà Vinh đang được kỳ vọng trở thành địa phương phát triển khá trong khu vực ĐBSCL.