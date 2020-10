Trắng đêm căng mình chống bão số 9

Công điện của Thủ tướng: Khẩn trương ứng phó với bão số 9 Chiều 27-10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký công điện yêu cầu khẩn trương ứng phó bão số 9. Theo đó, đêm 27-10 và ngày 28-10, bão sẽ ảnh hưởng rất mạnh đến các địa phương ven biển miền Trung, nhất là tại các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt công tác ứng phó với bão, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền còn hoạt động trên biển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm và về nơi tránh trú an toàn… Rà soát, chủ động sơ tán triệt để người dân ra khỏi những nơi nguy hiểm, không bảo đảm an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp, nhất là trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản trên biển, ven biển; trên tàu thuyền; trong các nhà không an toàn, các khu dân cư vùng thấp, trũng ven biển, cửa sông, bãi ngang có nguy cơ bị sạt lở, ngập sâu hoặc tác động trực tiếp của sóng. “Các đồng chí bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, TP từ Nghệ An đến Bình Thuận; các tỉnh khu vực Tây Nguyên trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về địa phương của mình. Yêu cầu giảm thiểu ở mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do bão gây ra” - Thủ tướng lưu ý. Các bộ Quốc phòng, Công an và các địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tập trung ứng phó, cứu hộ cứu nạn khi bão vào và sau khi bão kết thúc, nhất là những sự cố sạt lở đất, ngập lụt… Quân khu 5 huy động 66.121 lượt người ứng phó bão số 9 • Cuối giờ chiều 27-10, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Định cho biết hai tàu cá của tỉnh vừa gặp nạn khi đang chạy tránh bão. Cụ thể, tàu cá BĐ 96388 TS do ông Nguyễn Văn Minh làm thuyền trưởng đã bị chìm ở tọa độ 12043’N - 111027’E. Tàu còn lại mang số hiệu BĐ 97469 TS, trên tàu có 14 người cũng bị chìm, các thuyền viên bị nạn vẫn chưa tìm thấy. Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã có văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn điều phương tiện hỗ trợ tìm kiếm hai tàu cá này. • Ngày 27-10, Thủ tướng quyết định thành lập Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 9 đặt tại Đà Nẵng. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, làm trưởng ban. Quân khu 5 đã huy động 66.121 lượt người/1.716 phương tiện các loại sẵn sàng tham gia ứng phó bão số 9, trong đó có bảy trực thăng. Khi cần thiết có thể huy động thêm sự hỗ trợ từ Quân khu 7 và Quân đoàn 3. Ngoài ra còn có Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh biên phòng… tham gia. NHÓM PV