Tranh cãi nhiệm vụ biên phòng chồng lấn với công an, hải quan

ĐB Nguyễn Mai Bộ (An Giang). Ảnh: quochoi.vn

Không đồng ý ĐB Tín, ĐB Nguyễn Mai Bộ (An Giang) tranh luận lại.

ĐB Bộ lập luận việc không giao cho công an quản lý an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, bởi nhiều lý do. Trong đó có việc giữ gìn, duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới hoàn toàn khác với ở trong nội địa.

“Việc giao cho quân đội, thực chất là giao cho bộ đội biên phòng, luôn luôn là một chủ trương của Đảng, của Nhà nước khi giao cho Bộ Quốc phòng quản lý bộ đội biên phòng” - ông nói.