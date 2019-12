Trao quyết định bổ nhiệm tân giám đốc Công an Đắk Lắk

Sáng 6-12, Bộ Công an chính thức công bố quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá Lê Văn Tuyến (sinh năm 1973, tại Ứng Hòa, Hà Nội), Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.



Đại tá Lê Văn Tuyến, tân giám đốc Công an Đắk Lắk.

Lễ trao quyết định diễn ra tại hội trường Công an tỉnh Đắk Lắk với sự có mặt của lãnh đạo Bộ Công an và ông Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Trước đó, năm 2017, Bộ Công an trao quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Lê Văn Tuyến, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Trong thời gian công tác ở Đắk Nông, đại tá Lê Văn Tuyến đã chấn chỉnh bộ máy làm việc, thường xuyên có mặt ở các điểm nóng để chỉ đạo và động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ. Dưới sự chỉ đạo của đại tá Tuyến, Công an Đắk Nông đã xác lập được nhiều chiến công lớn.

Điển hình như việc xác lập chuyên án phối hợp với các lực lượng của Bộ Công an triệt phá đường dây sản xuất và buôn bán xăng giả lớn do đại gia Trịnh Sướng (trú Sóc Trăng) cầm đầu. Hay như vụ gỗ lậu Phượng "râu" bị triệt phá tại huyện Cư Jut, vụ tiền giả...