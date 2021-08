Chiều 18-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự buổi gặp mặt kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống Lực lượng Công an Nhân dân (19-8-1945-19-8-2021) và Lễ trao Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng cho các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an.

Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; các vị trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Đại tướng Tô Lâm; trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ.

Đại tướng Tô Lâm cũng trân trọng trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an qua các thời kỳ.



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TTTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi tới các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an cùng toàn thể tướng lĩnh, cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ lực lượng Công an Nhân dân những tình cảm thân thiết nhân kỷ niệm Ngày Truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân Anh hùng.

Chủ tịch nước cũng gửi lời thăm hỏi thân thiết tới các cán bộ, chiến sỹ Công an cơ sở, nhất là các địa phương, địa bàn đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả.

Chúc mừng Đại tướng Tô Lâm và các vị vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng đợt này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ, trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, rèn luyện trực tiếp của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; sự đùm bọc, ủng hộ của đồng bào, đồng chí cả nước; sự phối hợp chặt chẽ của Quân đội Nhân dân và các cấp, các ngành, lực lượng Công an Nhân dân đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ; dũng cảm chiến đấu, hy sinh, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước đánh giá trong những năm qua, lực lượng Công an đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp, chiến lược quan trọng về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân.

Đấu tranh có hiệu quả, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ...

Đặc biệt, lực lượng Công an đã "gương mẫu, đi đầu" trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự rõ nét trong xây dựng lực lượng, nhất là việc thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy và làm trong sạch đội ngũ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương.

Trong các đợt bùng phát dịch COVID-19 vừa qua, cùng với Y tế, Quân đội, lực lượng Công an tiếp tục thể hiện vai trò tích cực của một trong những lực lượng trọng yếu, tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh; đã có những cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ...

Trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện có hiệu quả những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Khẩn trương cụ thể hóa, triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra là xây dựng lực lượng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: TTXVN

Cùng với đó là tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự trung kiên, mẫu mực, coi trọng “danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất." Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những cán bộ, đảng viên, chiến sĩ suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng và mong muốn cán bộ, đảng viên, chiến sỹ Công an trên bất cứ cương vị nào, đều tiếp tục rèn luyện, phấn đấu; gương mẫu, phát huy tốt hơn nữa trách nhiệm của người đảng viên, phẩm chất, danh dự của người chiến sỹ Công an nhân dân; thực sự là tấm gương sáng cho đảng viên và quần chúng noi theo.



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Lê Qúy Vương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công An. Ảnh: TTXVN

Thay mặt các đồng chí vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng đợt này, Đại tướng Tô Lâm phát biểu bày tỏ xúc động khi được nhận phần thưởng cao quý của Đảng đúng vào dịp kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân.

Đại tướng Tô Lâm khẳng định toàn lực lượng Công an sẽ nghiêm túc quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các kết luận Nghị quyết Trung ương; tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong kỳ mới, thực sự trong sạch, vững mạnh.