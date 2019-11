Trẻ sơ sinh tử vong mẹ nguy kịch: Làm rõ quy chế, trách nhiệm

Chiều 20- 11, Sở Y tế Nghệ An đã có văn bản gửi BV Đa khoa huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) và BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế Nghệ An liên quan đến vụ việc trẻ sơ sinh tử vong, mẹ nguy kịch.



Trong phòng cấp cứu, các y, BS đang bóp bóng Ambu cho trẻ sơ sinh và cứu sản phụ, Người nhà đứng ngoài livestream lên Facebook.

Về việc trẻ sơ sinh tử vong, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An yêu cầu BV Đa khoa huyện Quỳnh Lưu khẩn trương thành lập Hội đồng chuyên môn xem xét lại toàn bộ quá trình tiếp đón, theo dõi, chẩn đoán, điều trị của bệnh nhân Hồ Thị M. (27 tuổi, trú xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu). Ngoài ra phải làm rõ việc thực hiện theo quy chế chuyên môn của cán bộ liên quan. Trường hợp có sai phạm, yêu cầu thành lập Hội đồng kỷ luật làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, căn cứ vào quy định hiện hành có hình thức xử lý kỷ luật thích hợp.

Đối với BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An- nơi đang cấp cứu bệnh nhân M, Sở Y tế Nghệ An yêu cầu tăng cường các giải pháp chuyên môn, tập trung cứu chữa sản phụ. Báo cáo quá trình tiếp nhận, chẩn đoán, xử trí tại đơn vị.

Trong ngày 20-11, ông Nguyễn Sỹ Thành, Giám đốc BV Đa khoa huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã ký văn bản báo cáo vụ việc trên lên Sở Y tế Nghệ An.

Theo báo cáo, lúc 8 giờ 2 phút sáng 19-11, BV Đa khoa huyện Quỳnh Lưu tiếp nhận sản phụ Hồ Thị M. với chuẩn đoán thai 39 tuần, chuyển sinh.

Sau khi xét nghiệm, siêu âm, bệnh nhân M. được chuyển vào khoa Sản của BV với chuẩn đoán thai 40 tuần, chuyển sinh lần 3. Hai lần trước sản phụ M. sinh thường, lần này sản phụ đau bụng, ra huyết âm đạo.

Đến khoảng 11h30 cùng ngày, sản phụ M. tỉnh, mạch, huyết áp ổn định, tim thai 140 lần/phút và được bác sĩ chỉ định đẻ chỉ huy. Hơn một giờ sau, khi đang trong quá trình sinh, sản phụ M. đột ngột ngừng thở, tím tái toàn thân, mất dần ý thức.

Bác sĩ đã xử trí cấp cứu ngừng tuần hoàn, phẫu thuật lấy thai nhưng bé trai đã tử vong. Thai phụ được chẩn đoán ngừng tuần hoàn/thai 40 tuần chuyển sinh lần 3 nghi do tắc mạch ối. Sản phụ M. được chuyển lên BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu.

Như đã đưa tin, đến chiều 19-11, sức khỏe chị M. yếu dần nên các BS quyết định chuyển chị M. lên Khoa gây mê cấp cứu để mổ cứu con và mẹ.

Sau khi mổ xong, bé trai 3 kg được đưa ra và khi các y, BS đang bóp bóng Ambu để cứu bé thở trở lại thì một số người nhà xông vào phòng.

Các nhân viên y tế hoảng sợ và Công an huyện Quỳnh Lưu phải điều người đến bệnh viện để giữ trật tự.

Một người đàn ông la: “Cứu được nữa không, có thở nữa đâu mà cứu”. Một phụ nữ khóc lớn nói: “Không cứu được nữa rồi”. Một số người dân xông vào cầm hồ sơ, bệnh án để xem...

Người nhà đứng ngoài livestream lên Facebook, trong khi bên trong các y, BS đang nỗ lực cứu sản phụ M.

Sau đó, các BS cho biết không thể cứu sống được đứa bé. Chị M. sức khỏe nguy kịch được chuyển lên tuyến trên cấp cứu.