Triển khai mọi phương án để cứu người bị vùi lấp

Khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả mưa lũ

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành và địa phương cần khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra và tìm kiếm những người bị mất tích; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương ổn định đời sống người dân, tuyệt đối không được để dân đói, dân rét, không có chỗ ở, không để dịch bệnh bùng phát do ô nhiễm môi trường sau mưa lũ. Trước những đau thương, mất mát to lớn do mưa lũ gây ra, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân của cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, những người bị tử nạn do thiên tai, chia sẻ những lo âu của gia đình có người còn bị mất tích tại các tỉnh miền Trung. Các bộ, ngành và địa phương cần khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra và tìm kiếm những người bị mất tích; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương ổn định đời sống người dân, tạo mọi điều kiện để các cháu học sinh sớm được trở lại trường. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương trình Thủ tướng quyết định bổ sung 20 tỉ đồng cho tỉnh Quảng Nam, 20 tỉ đồng cho tỉnh Thừa Thiên-Huế và 40 tỉ đồng cho tỉnh Quảng Trị từ dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 để tập trung hỗ trợ cho các huyện Tây Giang, Phong Điền, Hướng Hóa và Đắk Krông (đây là các huyện thuộc vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua). UBND các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị chịu trách nhiệm chỉ đạo phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí được hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật hiện hành; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách, sử dụng sai mục đích, tham nhũng, lãng phí; báo cáo kết quả thực hiện với cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Sau đợt mưa lũ, UBND các tỉnh kiểm tra, đánh giá, tổng hợp số liệu thiệt hại, nhu cầu kinh phí để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, thực hiện các cơ chế, chính sách an sinh xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai, gửi Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mức hỗ trợ chính thức từ ngân sách trung ương cho ngân sách từng địa phương theo đúng quy định hiện hành. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng về phòng, chống thiên tai, theo dõi sát tình hình và dự báo thời tiết, chủ động rà soát, xây dựng phương án phòng, chống bão, mưa, lũ; quán triệt phương châm “phòng hơn chống”, “4 tại chỗ”, “địa phương và người dân là chính” nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân; bảo đảm an toàn khi triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ. NHÓM PV