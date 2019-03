Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định số 1096-QĐNS/TW ngày 1-3-2019 về việc chuẩn y ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, giữ chức phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020.



Trước đó, chiều 2-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao quyết định của Bộ Chính trị điều động và chỉ định ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2015-2020.

• Cùng đó, ngày 3-3, Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trao quyết định của bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Võ Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh, giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.