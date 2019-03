Trong tháng 2, các hãng hàng không (Vietnam Airlines, VietJet Air, Jetstar Pacific, Bamboo Airways và Vasco) đã khai thác 29.363 chuyến bay, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước (22,8%) và tăng 16,6% so với tháng 1.



Trong đó, số chuyến bay chậm chuyến là 4.984, chiếm tỉ lệ 17%, tăng 4,2 điểm so với tháng trước và tăng 0,9 điểm so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, đứng đầu tỉ lệ chậm chuyến là Jetstar Pacific với 838 chuyến chậm, chiếm tỉ lệ 25,5% chuyến khai thác.

Theo Cục Hàng không VN, có rất nhiều lý do khiến tình trạng chậm chuyến diễn ra song chủ yếu do máy bay về muộn, do các hãng hàng không và trang thiết bị, dịch vụ tại sân bay.

Trong tháng 2, lý do máy bay về muộn gây nên 59,5% số chuyến chậm, lý do các hãng hàng không chiếm 16,2%.