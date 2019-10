Trung tướng Trình Văn Thống bị kỷ luật cảnh cáo

Thông báo của cơ quan kiểm tra trung ương phát đi chiều nay (31-10) cho biết phiên họp thứ 40, từ ngày 28 đến 30-10 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo với Trung tướng Trình Văn Thống, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh.

Lý do, trong thời gian giữ cương vị ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, ông Thống đã tham mưu lãnh đạo Bộ Công an ban hành văn bản về đơn vị nghiệp vụ không đúng quy định, vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.



Trung tướng Trình Văn Thống. Ảnh: Internet

Trước ông Thống, một số tướng lĩnh khác đã bị kỷ luật, thậm chí cách chức, xử lý hình sự, trong đó cấp cao nhất là Trung tướng Bùi Văn Thành và Thượng tướng Trần Việt Tân, đều là cựu thứ trưởng Bộ Công an.

Về hành vi làm lộ bí mật nhà nước còn có Trung tướng Phan Hữu Tuấn, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo và đại tá Nguyễn Hữu Bách bị xử lý hình sự.