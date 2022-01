Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (bên phải) thăm, chúc Tết lực lượng Công an TP.HCM. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Đến thăm Công an TP.HCM, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những thành tích của Công an TP.HCM, đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng trong hai năm tham gia phòng chống dịch COVID-19. Dù khó khăn gian khổ nhưng các cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM luôn gắn bó với nhân dân, cùng với lực lượng tuyến đầu chống dịch như y tế, quân đội tạo ra thế trận vững chắc để bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân.

Bên cạnh chống dịch, ông Nghĩa cũng đánh giá lực lượng Công an TP.HCM vừa làm tốt công tác an sinh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm. Đặc biệt là đấu tranh với những biểu hiện xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách trong phòng chống dịch COVID-19. Công an TP.HCM đã làm tốt công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Trong thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong Công an TP.HCM tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, giữ vững là lực lượng nòng cốt lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa việc bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh quốc gia trên không gian mạng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Đồng thời, phải vừa giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vừa là lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch bệnh, lực lượng chuyên trách, nồng cốt trong giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, báo cáo với Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết năm 2021, trong bối cảnh hết sức khó khăn nhưng Công an TP.HCM, các lực lượng vũ trang và lực lượng khác trên địa bàn TP đã đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng Công an TP.HCM đã chủ trì, tham mưu cho Thường trực Thành ủy, UBND TP, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP.HCM thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo tham gia chống dịch có hiệu quả, vừa đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Trong công tác chống dịch COVID-19, Công an TP.HCM đã nỗ lực tích cực ứng dụng khoa học công nghệ trong kiểm soát về an ninh trật tự, mở nhiều đợt tấn công trấn áp tội phạm, cùng phối hợp với lực lượng quân sự và các lực lượng hỗ trợ của Bộ Công an đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn để phục vụ công tác chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội.

"Là một trong những lực lượng tuyến đầu, Công an TP.HCM không tránh khỏi hy sinh, mất mát. Đến nay, gần 8.000 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã mắc COVID-19, một đồng chí tử vong do đại dịch. Dù vậy, toàn lực lượng vẫn quyết tâm đảm bảo nhiệm vụ chính trị trước, trong và sau Tết Nguyên đán” - ông Tài chia sẻ.



Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Bí thư Quận ủy quận 5 hỏi thăm gia đình bà Triệu Lệ Anh. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Chiều cùng ngày, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho gia đình bà Triệu Lệ Anh (66 tuổi, dân tộc Hoa, ngụ đường Tạ Uyên, phường 15, quận 5). Đây là một trong 400 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn quận 5.

Tại đây, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã động viên bà Triệu Lệ Anh và gia đình cố gắng khắc phục khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống, cùng tham gia vận động bà con hưởng ứng các chủ trương chung của TP.HCM.

Ông Nghĩa cho biết qua một năm gian khổ, đến nay công tác phòng chống dịch COVID-19 đã thành công bước đầu. Hiện cả nước tiếp tục thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh làm tiền đề khôi phục kinh tế. Để đạt mục tiêu cao nhất, rất cần đến sự đồng lòng thực hiện nghiêm các khuyến cáo, hướng dẫn của ngành y tế của người dân.

Về công tác chăm lo người nghèo, người khó khăn, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết lãnh đạo Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến vấn đề này, nhất là trong dịp Tết đến xuân về.

Cùng ngày, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã đến thăm gia đình GS Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, PGS-TS Nguyễn Tấn Phát, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM.