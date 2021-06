Chiều ngày 7-6, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.



Đại tá Lê Thanh Hùng. Ảnh VH (CABT)

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Trần Văn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã trao quyết định điều động Đại tá Phạm Duy Hoàng, sinh năm 1976, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đến nhận công tác và giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân.





Đại tá Phạm Duy Hoàng. Ảnh VH - CABT

Giám đốc Công an Bình Thuận cũng trao quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Thanh Hùng, sinh năm 1969, Trưởng Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.