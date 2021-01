Trưởng phòng PC02 TP.HCM được điều về làm Phòng Phong trào

Sáng ngày 8-1, Công an TP.HCM trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ cấp quận, cấp phòng trực thuộc Công an TP.



Cụ thể, thượng tá Trần Văn Hiếu - Trưởng Công an quận 2 (TP.HCM) được điều động, bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP HCM.

Đồng thời điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, giữ chức vụ Trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - Công an TP.HCM.

Ngoài ra, thượng tá Trần Thị Kim Lý, Phó Trưởng Công an quận 3 được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Trung tá Trần Thụy Thảo Trinh, Phó Trưởng Công an quận 4 được điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Công an quận 3.

Hồi đầu tháng 12-2020, Công an TP.HCM cũng tổ chức Lễ Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm thượng tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP.HCM, giữ chức vụ Trưởng Công an quận 6.

Ngoài ra, Công an TP.HCM cũng công bố quyết định điều động, bổ nhiệm trung tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng Công an quận 4, giữ chức Trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt.