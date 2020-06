Truy điệu, an táng hài cốt 17 liệt sĩ đặc công ở Quảng Nam

Sáng 5-6, UBND huyện Phước Sơn (Quảng Nam) tổ chức lễ truy điệu và an táng 17 hài cốt liệt sĩ đặc công tiểu đoàn 404, Quân khu 5 hy sinh trong trận đánh căn cứ Mỹ ngày 5-8-1970.



Hài cốt 17 liệt sĩ được an táng tại Nghĩa tra liệt sĩ huyện Phước Sơn. Ảnh: TN

Tại buổi lễ truy điệu và an táng, lãnh đạo địa phương, người thân, cựu binh là đồng đội các liệt sĩ đã kính cẩn dâng hương bày tỏ lòng biết ơn tới những hi sinh của các liệt sĩ.

Trong niềm xúc động, gia đình, người thân các anh hùng liệt sĩ không kìm nén được nước mắt.

Các cựu binh đặc công tiểu đoàn 404 từng một thời đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi bày tỏ sự tự hào trước những đóng góp của các liệt sĩ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.



Người thân các liệt sĩ xúc động, không kìm nén được nước mắt. Ảnh: TN

Trong suốt hơn 20 năm qua, thân nhân các gia đình liệt sĩ, đồng đội của các liệt sĩ đã tiến hành hàng chục cuộc tìm kiếm, hàng ngàn khối đất đá được xới tung để tìm hài cốt các liệt sĩ.

Sau chừng ấy cố gắng, ngày 1-6, những mảnh xương đầu tiên được tìm thấy. Sau hai ngày rà soát tỉ mỉ từng chút một, công tác tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ hoàn tất.

Hố chôn tập thể 17 liệt sĩ được tìm thấy sau hơn 15 ngày khai quật trên trên diện tích 12m2, sâu gần 5m tại sân bay Khâm Đức (huyện Phước Sơn).



Người thân xúc động, dâng hương 17 liệt sĩ. Ảnh: TN

Sân bay và cứ điểm Khâm Đức được Mỹ xây dựng năm 1960 nhằm án ngữ vùng miền núi Quảng Nam, cắt đứt đường 14 nối Tây Nguyên với Hạ Lào và đường mòn Hồ Chí Minh.